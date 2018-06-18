ASIA: 5 корейских брендов, на которые стоит обратить внимание уже сейчас

ROCKET X LUNCH

Молодой корейский бренд выстраивает каждую свою коллекцию вокруг определенной темы. Осень 2016, например, была о погружении в нирвану — с изображением «мудр» на бархатных свитшотах, уютными, пушистыми свитерами и широкими штанами из денима. В то время, как все воспевали находящийся на пике популярности бренд VETEMENTS, а пост-советская эстетика еще не успела порядком всем надоесть, дизайнер Rocket x Lunch Jinwon Woo делал все, что нам так нравилось, но на порядок круче. Тут вам и удлиненные рукава рубашек, полосатые пижамные шорты, сочетание розового и оранжевого и даже костюм-пуховик. К 2018 году ребята успели уйти в отчаянный «стритвир», к счастью, оставаясь верными себе. Летняя коллекция этого года озаглавлена лозунгом «Don’t panic!» А не поддаваться панике дизайнер призывает в ультракоротких клечатых шортах, деконструированных тренчах и юбках, ну и в золотых ботильонах, конечно.

LOW CLASSIC

Если вы относитесь к тем людям, которые в слезах скупают последние коллекции Celine, созданные Фиби Фило — самое время остановиться. Сеульский бренд Low Classic — это настоящий луч надежды для любителей интеллектуальной женственности и нескучного минимализма. Коллекция SS2018 — это рассказ о самых красивых кочевниках в шелковых туниках, летящих плащах и широких брюках. Отдельного внимания заслуживают аксессуары бренда: сумки, напоминающие глиняные горшки и клатчи-браслеты в форме подушек.

UL:KIN Одна из немногих приятных тенденций развития современной моды — забота об окружающей среде, в том числе, использование переработанных материалов. У бренда Ul:KIN получилось это сделать особенно красиво — в качестве материала для пошива аксессуаров дизайнер использует картины современных азиатских художников, которые по той или иной причине не были выставлены. Благодаря этой идее сумки бренда стали уникальными знаковыми объектами, а дизайн каждой из них — единственным в своем роде.

JUUN J Одежду этого дизайнера любят стилисты модных изданий всего мира, а для рекламных кампаний Juun J снимается Jaden Smith, личный стиль которого как нельзя лучше отражает философию бренда. Это все тот же всеми любимый уличный стиль, при этом, по-азиатски лаконичный и «очищенный» от лишних деталей и оверстайлинга. Если это монохромный образ, в нем есть контраст фактур и форм, если это клетка — то обязательно сочетание нескольких ее видов, а под классическое пальто будет одет контрастный пуховик. В общем, Juun J — это такой очень осведомленный и модный старший брат Uniqlo, где нет лишних деталей, но всегда есть функциональность и лаконичная красота.

STEVE J & YONI P Самые жизнерадостные дизайнеры в нашей подборке. В описании концепции на сайте бренда сказано, что это одежда про «красивый цвет и юмор» и с этим сложно спорить. В лукбуке марки невозможно найти ни одной монохромной вещи базового кроя, зато здесь много невероятно красивых принтов и по-хорошему женственных вещей со здоровой долей иронии в дизайне. Это один из немногих брендов, в одной коллекции которого можно встретить твидовый костюм, от которого не веет прошлым, брюки в паетках, которые действительно можно носить и брючные костюмы небанальных цветов.