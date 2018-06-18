Новая коллекция Димы Логинова увидела свет

Коллекция Димы Логинова для итальянской фабрики Mia Italia называется Tribeca. Её презентовали 7 июня в салоне «Европейская сантехника», где собрались дизайнеры, архитекторы и представители прессы. Для них устроили фуршет с американскими и итальянскими закусками, а многие ушли с мероприятия с подарками, которые тоже разработал Дима Логинов.

Дизайнер выступил в самом начале вечера, рассказав о коллекции, поисках вдохновения и ходе работы. Затем гости познакомились с директором фабрики MIA Italia Milko Candelaresi и директором салона Сергеем Чёрным, которые обратились ко всем собравшимся с приветственным словом. С элементами коллекции Tribeca можно было ознакомиться в ходе мероприятия. Презентация прошла совместно с агентством Futura Casa.

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