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Самая яркая мебель для сада — в Москву пришёл бренд Fermob
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Самая яркая мебель для сада — в Москву пришёл бренд Fermob 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Как модно обставить сад в 2018 году, чтобы было ярко, многоцветно и в то же время стильно? Ответ знает французский премиальный бренд Fermob, который открыл первый магазин в Москве. Все материалы влагоустойчивы, это значит, что даже наше тёплое лето, которое обычно бывает дождливым, не причинит вреда мебели и аксессуарам для сада от этой компании. Все коллекции разработаны специально для открытого воздуха.
Культовые модели кованых стульев «Люксембург» можно встретить даже в знаменитых парижских садах Тюильри и Люксембург.
Мебель от Fermob запоминается в первую очередь своим ярким дизайном — в палитре 24 цвета. Все актуальные коллекции можно оценить по адресу: ТЦ «Рига молл», 3 этаж (Новорижское шоссе, 5 км от МКАД).
На специальном мероприятии, посвящённом открытию магазина, Французский центр дизайна собрал дизайнеров и декораторов. Они первые увидели интерьеры салона и ту самую мебель, которая наконец-таки пришла в Москву, чтобы сделать летний сезон краше и изысканнее. О бренде много говорили и его представители — Франсуа Депэ и Хьюго Новарин.
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