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YSL показали первые кадры осенней коллекции макияжа Yconic Purple
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YSL показали первые кадры осенней коллекции макияжа Yconic Purple 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
В сети появились первые кадры осенней коллекции макияжа YSL Yconic Purple Fall 2018 Collection, созданной глобальным бьюти-директоров бренда Томом Пешо. Коллекция представляет собой современные цветовые комбинации, основой которых стал фиолетовый оттенок.
Абсолютной новинкой Yconic Purple стали мелки для макияжа Couture Chalk, которые выйдут в четырех оттенках. Также в коллекцию войдут пятицветная палетка теней для век, хайлайтер, губная помада в двух оттенках, два кремовых лака для губ и два лака для ногтей.
В продажу коллекция поступит в августе этого года.
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