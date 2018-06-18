YSL показали первые кадры осенней коллекции макияжа Yconic Purple

В сети появились первые кадры осенней коллекции макияжа YSL Yconic Purple Fall 2018 Collection, созданной глобальным бьюти-директоров бренда Томом Пешо. Коллекция представляет собой современные цветовые комбинации, основой которых стал фиолетовый оттенок.

Абсолютной новинкой Yconic Purple стали мелки для макияжа Couture Chalk, которые выйдут в четырех оттенках. Также в коллекцию войдут пятицветная палетка теней для век, хайлайтер, губная помада в двух оттенках, два кремовых лака для губ и два лака для ногтей.

В продажу коллекция поступит в августе этого года.