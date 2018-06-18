15 классных идей для оформления стен в спальне

1. Акцентная стена

Простой способ сделать интерьер спальни интереснее — оформить одну из стен акцентными обоями с рисунком или другим цветом краски. Традиционно акцентной делают стену в изголовье кровати, но иногда — и напротив нее.

Фото: Instagram diffmiller

Фото: Instagram shegetsitfromhermama

2. Ламинат или паркетная доска

Одна из последних популярных тенденций дизайна спальни — оформить одну из стен ламинатом, паркетной доской или деревянными панелями. Если вы выбрали деревянные панели, их также можно покрасить — и сделать пространство спальни ярче и интереснее.

Фото: Instagram harpinteriors1

Фото: Instagram ashley.joyfullygrowing

Фото: Instagram themodestfarmhouse

3. Картины и постеры

Еще одна простая, но классная идея оформления стен в спальне — картины и постеры. Преимущество этого декора в том, что можно разнообразить его в вашем вкусе. Например, повесить буквенные постеры, которые будут вдохновлять вас каждое утро, добавить картины с красивыми пейзажами или сделать галерею из семейных снимков.

Фото: Instagram mybedroomgoals

Фото: Instagram interior4inspo

Фото: Instagram manicsarah

4. Декоративный кирпич

Мы привыкли к тому, что кирпичные стены актуальны для стиля лофт. Отнюдь. Обычную современную комнату без выраженной стилевой принадлежности можно сделать лучше и интереснее, оформив одну из стен декоративным кирпичом.

Фото: Instagram kamilabondos

Фото: Instagram designstudiobellezza

5. Шторы

Бюджетная идея дизайна одной стены спальни — повесить шторы. Наиболее интересный вариант — сделать это в изголовье кровати. Тогда шторы будут выполнять одновременно и роль балдахина. Комната точно станет уютнее.

Фото: Instagram lapptussan

Фото: Instagram athomewithalidad

6. Полки и стеллажи

Открытые полки и стеллажи — это одновременно полезный и стильный декор. На них можно выставить собранную коллекцию, сделать композицию из картин и постеров в рамах, поставить цветы или книги.

Фото: Instagram interioroverdose

Фото: Instagram scraperka

7. Фотообои

Это стильно и красиво, если правильно подобрать рисунок. Цвет фотообоев может быть контрастным или поддерживать выбранные оттенки в спальне. Рисунок — не слишком большим и реалистичным. Например, огромные изображения животных давно вышли из моды и точно не украсят комнату. Если нужно визуально увеличить пространство спальни, выбирайте рисунок с перспективой.

Фото: Instagram neointeriordesign

Фото: Instagram melaniejadedesigns

8. Ковер

Считаете, что ковры — это пережиток прошлого? Совсем нет. Выбирайте актуальные модели. Так, сегодня в моде «выстиранные» ковры, как будто пролежавшие несколько десятилетий у бабушки. Лучше без сложных орнаментов. Можно добавить в интерьер спальни деталей модного стиля бохо, использовав ковры с восточными узорами.

Фото: Instagram artspaceinteriordesign

Фото: Instagram ellefotografie

9. Декоративные балки

Их можно выложить по одной стене и образовать ровные квадраты или прямоугольники. Такая стена добавит спальне объема, но для небольших комнат лучше выбрать ровные стены. Подобное оформление стен в спальне может визуально уменьшить ее.

Фото: Instagram graceinmyspace

Фото: Instagram pad_london

10. Арт-объекты

Например, резное панно из дерева в изголовье кровати. Если отделка стен спальни выполнена однотонными обоями или краской, такой арт-объект станет отличным акцентом в интерьере. Дополнительные украшения для стен уже не понадобятся.

Фото: Instagram willowandbeech

Фото: Instagram renovation_at_no16

11. Зеркала

Зеркала визуально расширяют пространство, но в спальне не многие захотят делать зеркальные стены. Есть решение — повесить на стены декоративные зеркала небольших размеров. Чтобы они стали достойным оформлением спальни, выбирайте разнообразные рамы в подходящем вам стиле.

Фото: Instagram living.with.olivia

Фото: Instagram lifeonvirginiastreet

12. Гирлянды с лампочками

Этот простой декор украсит комнату в современном стиле, скандинавский светлый интерьер и даже брутальный лофт. Милые гирлянды с лампочками добавляют романтичности и уюта.

Фото: Instagram miennasverden

Фото: Instagram whatsabouttown_home

13. Декоративные тарелки

Необычная идея — повесить на стене в спальне декоративные тарелки. Согласитесь, для спальни очень непривычно. Но это не значит, что нельзя экспериментировать. Вам подойдет это решение, если вы любите варианты декора, которые выходят за рамки привычного.

Фото: Instagram mrskarlalucas

14. Ловец снов

Идея для романтиков — повесить на стену в спальне ловец снов. Лучшее место для него — в изголовье кровати.

Фото: Instagram originmagazine

Фото: Instagram madecomode

15. Декоративные балясины

Еще одна нетипичная идея — сделать панно для украшения спальни из деревянных балясин. Лучше всего оно впишется в комнату в романтичном стиле прованс, кантри или винтажном оформлении. Так, например, в этой комнате дизайнер выбрала такое украшение в «поддержку» состаренной спинке кровати. Такие смелые идеи должны гармонировать со стилем мебели и отделкой в комнате.

Фото: Instagram joanneseclecticlifestyle