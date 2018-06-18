35 ярких новинок для отдыха у моря: шезлонги, мебель и аксессуары

ШезлогиГлавное для ленивого лета — конечно, шезлонг! Есть миллионы вариантов. Мы обратили внимание на самые практичные и самые необычные. Традиционная деревянная модель в стиле natural — бестселлер итальянской фабрики Gervasoni. Приверженность экостилю исповедает его многолетний арт-директор, дизайнер Паола Навоне. Новинка марки Kartell — шезлонги из коллекции Sun Tan, украшены весёлыми принтами в духе модных 1970-х. Ну, а самая необычная модель в этой категории — шезлонг Venus из мраморного блока. Дизайн придуман Ора Ито для Citco.

1. Шезлонг InOut 8692. Шезлонги Sun Tan3. Шезлонг Venus4. Шезлонги DayTripМебель outdoorМебель outdoor к каждому сезону пополняется новинками. Лето-2018 отмечено новыми моделями у Emu, Extremis, Dedon, Ethimo, Kenneth Cobonpue и Vondom. Наше внимание привлекла средиземноморская коллекция итальянцев Ethimo и футуристические лежанки с неоновой подсветкой от французской марки Vondom.

5. Кресла Snooze6. Зонтик от солнца Acacia7. Гамак–кровать Nestrest<8. Коллекция мебели Agave9. Коллекция мебели outdoor Vela10. Коллекция мебели outdoor Nolita11. Стул River12. Стулья–столики C–Moon13. Кофейные столики Ropu14. Гамак от La divine Jardine15. Столик–стул Kata16. Диваны Galloway17. Стол Van DyckЕсли вас поджимают сроки, рекомендуем обратиться к отечественным производителям. Тем более, что их мебель не уступает западной по качеству. Так, молодой российский бренд Yachtline с собственным заводом в Подмосковье подготовил красивую круизную коллекцию мебели outdoor. (Бэкграунд его создателей — отделка интерьеров яхт).

18. Мебель Seagull19. Диваны, столики из коллекции 9.zeroАксессуарыНо самое приятное, конечно, — подбирать ворох милых, ярких, атмосферных аксессуаров для дачи, летней террасы в пентхаусе или просто ненавязчивого воскресного бранча на природе. Набор тарелок от французских марок My Little Day и Alexandre M-S, украшенных принтами на морскую тему, создаст правильный настрой. Непромокаемый текстиль американской марки Sunbrella® в духе путешествий на яхте — по части грамотного антуража, а эффект визуальной обманки даст ковёр Veneza Carioca от Nodus — ведь его не отличишь от песчаного пляжа с забытыми кем-то вьетнамками.

20. Декоративная тарелка Cabourg21. Декоративная тарелка Lobster22. Декоративная тарелка My Little Day23. Декоративные подушки от Sunbrella®24. Ковёр Veneza Carioca25. Бокалы для шампанского CheersИ последний штрих к образу — пляжные полотенца всех мастей. Наши фавориты, в частности, — серия de plage Palmiers Azur от Yves Delorme с изображением тропической растительности в тенистый полдень. А также мечта сёрфера — полотенце Cote Basque Azur от Jean Vier, украшенное ярким принтом с досками.

26. Пляжное полотенце de plage Palmiers Azur27. Пляжное полотенце Cote Basque Azur28. Обои Fondale29. Натуральные камни Patagonia30. Ткань Kimia31. Складная собачья будка Touffu32. Душ Outdoor33. Крючок для одежды Whale34. Раковина Henrietta35. Светильник Campari Bar