Как хранить сезонные фрукты и ягоды летом

Чтобы надолго сохранить свежесть и вкус собранного урожая, одного лишь хранения в холодильнике недостаточно. К каждому фрукту нужен свой подход.

Ягоды

Чтобы дольше сохранить урожай ягод (включая клубнику), устройте им уксусную ванну. Разведите 1 стакан белого уксуса в 3 стаканах воды, промойте этим раствором ягоды и прополосните их чистой водой. Просушите урожай на бумажных полотенцах или в сушилке для салатных листьев.

Храните ягоды в пластиковом контейнере, положив на дно три слоя бумажных полотенец. Держите крышку приоткрытой, чтобы лишняя влага могла испаряться.

Помните: нежные ягоды должны попасть в холодильник как можно скорее. Дело в том, что биохимические процессы в них не прекращаются даже после сбора — именно поэтому при комнатной температуре они так быстро портятся. Температура, близкая к нулю, помогает подавить рост патогенной микрофлоры.

Вишня

Главное условие для хранения вишни — холод, поэтому собранные плоды нужно как можно быстрее поместить в холодильник, сложив в сухую стеклянную крышку с плотно закрывающейся крышкой. Дно и стенки емкости желательно выслать вишневыми листьями. «Ножки» обрывать не нужно — с ними фрукты дольше остаются свежими. Не мойте вишню, если не планируете съесть ее прямо сейчас. Вишню также можно заморозить. В таком виде фрукты могут храниться до года. Выложите вишню в один слой на противень или поднос и поместите в морозилку. После того как плоды полностью затвердеют, пересыпьте их в пластиковые пакеты.

Виноград

Существует несколько способов хранения винограда:

Владельцы чердаков и мансард могут хранить ягоды в подвешенном виде. Грозди привязывают к натянутой веревке таким образом, чтобы они не прикасались друг к другу.

Опытные садоводы часто срезают виноград вместе с лозой. Такой способ позволяет сохранить свежесть ягод в течение 1-2 месяцев. Нижнюю часть лозы помещают в емкость с водой, в которую добавлен активированный уголь или аспирин. Сорванные грозди можно хранить в лотке или ящике. Дно емкости выстилают чистой бумагой или тканью. Грозди предпочтительно выкладывать в один слой. При таком способе хранения урожай придется ежедневно проверять урожай и удалять закисшие ягоды — иначе есть риск потерять весь лоток.

Виноград можно хранить на полке в холодильнике в течение 1-2 недель. Чтобы ягоды не загнили, поместите грозди в бумажный или перфорированный пластиковый пакет.

Груши

Груши необходимо снимать с дерева в недозрелом виде. Хранят плоды при комнатной температуре, разложив на газете вдали от прямых солнечных лучей. Груши лежких сортов могут храниться в течение нескольких месяцев. Фрукты также можно хранить в деревянном ящике с хорошим доступом воздуха. Выкладывают плоды в один, максимум два слоя, отделяя их пергаментной бумагой, стружкой или сухой соломой.

Персики

Персики не переносят хранения в полиэтиленовых пакетах — при отсутствии кислорода фрукты быстро портятся. Поместите плоды в бумажный пакет или оберните их газетой и сложите в холодильник в отсек для фруктов. Недозрелые плоды можно хранить при комнатной температуре — желательно в специальном ящике с ячейками.

Плоды пересыпают песком или оборачивают бумагой. Не складывайте персики друг на друга — при такой скученности они быстро загнивают. В холодильник складывать незрелые плоды также не стоит. При температуре, приближенной к нулю, они не начнут портиться, не успев дозреть.