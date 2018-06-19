7 причин сделать дом умным

Вместе с экспертами JUNG объясняем, в чем преимущества системы «Умный дом».

Вы больше не страдаете от жары

И от холода тоже. Умные системы отопления и кондиционирования регулируют климат во всей квартире. В комнатах можно установить разную температуру. Например, в детской будет тепло, а в спальне родителей — прохладно.

Управляете светом, как вам удобно

Включайте и выключайте свет с мобильного телефона, регулируйте мощность освещения и выбирайте нужные световые сценарии. Например, во время обедов и ужинов можно подсветить стол или барную стойку. А во время вечеринки — включить яркий свет или диско-шар. Это возможно с помощью системы «Умный дом» на KNX, JUNG.

И можете уехать в долгий отпуск

Теперь можно уехать в долгий отпуск и не бояться взломов. Умная система автоматически включает свет и регулирует шторы — так, как будто в доме кто-то живет.

При желании можно поставить сигнализацию. Она сработает при взломе, пожаре, разбитом стекле или другой подозрительной активности.

Вы легко сэкономите на «коммуналке»

Подача воды, газа и электричества высчитывается автоматически. Умные счетчики Smart-Metering на KNX, JUNG постоянно мониторят системы отопления, водоснабжения и электроэнергии в квартире и регулируют их.

Вам не нужно постоянно думать о том, как сэкономить, система все сделает за вас.

И больше не думаете, выключили ли утюг

Каждый раз задаете себе этот вопрос, когда уходите из дома? Или сомневаетесь, что заперли дверь?

Благодаря системе визуализации «Умный дом» KNX вы будете спокойны, что все окна и двери закрыты, а электроприборы выключены. Вы увидите это на экране своего смартфона.

Вы можете управлять домом с помощью одной кнопки

Представьте: вы организовали кино-вечеринку с друзьями. Нажатием одной кнопки затемняется свет, закрываются жалюзи и выдвигается кино-проектор. Или включается домашний кинотеатр. Всего одна кнопка — и умная система работает за вас.

И легко установите систему даже в типовой квартире

Мы привыкли думать, что система умного управления домом — это «игрушка» для богатых в их загородных коттеджах. Вовсе нет. Даже в типовой квартире нам хочется заботиться о безопасности, проводить время с комфортом и экономить. И это более чем реально.