Выбираем мебель для квартиры в скандинавском стиле

Казалось бы, что может быть проще, чем оформить квартиру в лаконичном скандинавском стиле: светлые стены, пол цвета натурального дерева. Но вот какая мебель лучше всего впишется в интерьер? Показываем на реальных примерах.

Базовые предметы мебели, как и базовый гардероб, отличаются простым дизайном, лаконичной формой, отсутствием декора, выполнены из качественных натуральных материалов. Обязательный пункт — они должны сочетаться между собой. А вот цвет может быть не только белым и серым: поверьте на слово, синий диван или зеленое кресло — тоже отличный пример базовой мебели.

Говорят, что скандинавский модерн — это стиль, в котором живут, а не стиль, на который смотрят. И действительно, оказываясь в доме, оформленном в этой стилистике, сразу же ощущаешь уют и гостеприимство. Натуральные материалы, эргономичная форма мебели, яркие акценты — то, что вам нужно. Многие предметы в стиле скандинавский модерн уже стали иконами дизайна — как, например, кожаное кресло Eames.

Сделать скандинавский интерьер более домашним и уютным? Легко! Просто возьмите классическую мебель: например, диван или кресло с каретной стяжкой, бархатный пуф и изящные прозрачные столики. Кто сказал, что скандинавы не любят романтику?

Если вы добавите мебель в стиле лофт, скандинавский интерьер не только не проиграет, а даже выиграет. Грубые текстуры, черный металл, старое дерево сделают обстановку интереснее — должен же быть контраст с идеально белыми стенами.

Минимализм — один из принципов оформления скандинавского интерьера. А значит и мебель в этом стиле подойдет сюда идеально. Минимальная меблировка предполагает не только ограниченное количество мебели, но также наличие предметов, которые кажутся незаметными — например, из стекла, прозрачного пластика, сливающихся со стенами.