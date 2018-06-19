Итальянская фурнитура, которая украсит твой дом

Хороший ремонт подразумевает не только качественные материалы при выполнении работ, но и соблюдение единого стиля. Если ты решил отремонтировать свой дом в классическом стиле, то все, начиная от обоев, мебели и заканчивая фурнитурой, должно быть исполнено в классике. Стоит ошибиться с одной деталью, и общая картина будет выглядеть не лучшим образом. Совершенство в деталях, и эти детали как раз таки представляет фурнитура.

Дверные ручки, крючки для мебели, плинтусы — это те детали, которые помогут придать целостность визуальному исполнению твоего ремонта, так что на этом стоит заострить внимание. В этом непростом деле тебе поможет компания AMIX, которая с 1999 года успешно предоставляет все необходимое как для частных клиентов, так и для мебельных фабрик и иных организаций. Обратившись к ним, ты получишь уникальный сервис, который в компании считают своим главным товаром. Здесь ты найдешь все необходимое для своего ремонта и уникальные детали интерьера, а постоянная связь с консультантами превратит процесс покупки из рутины в приятное общение с компетентными людьми.

Мебельные крючки

Прихожая — первое место, которое гости видят, заходя в твой дом. Многие люди ошибочно не уделяют должного внимания этому пространству, что уж говорить о мелочах, которые присутствуют в этой комнате. В прихожей обязательно должен стоять небольшой пуфик, чтобы было удобнее одеваться, а общий стиль не должен конфликтовать со стилем жилища, иначе дом не будет выглядеть целостно и законченно. В прихожей принято оставлять и верхнюю одежду, и, согласись, когда ты вешаешь вещь на крючок, ты в любом случае обращаешь внимание на эту малую, но значимую и функциональную часть интерьера. Подбирая крючки, не бери первый попавшийся вариант, а потрать чуть больше времени, но найди именно тот вариант, который станет неотъемлемой частью твоего интерьера и украсит его. И если ремонт дома выполнен в классическом стиле, то и крючки советуем подбирать аналогичные.

Заказать классические крючки →

Полкодержатели

Ты можешь недооценивать эту деталь интерьера, но порой именно полки и держатели для них создают большую часть атмосферы. Эти мелочи служат для того, чтобы подчеркнуть тона общего стиля, сделать его более концентрированным и ярким. Представь, как убого будет выглядеть дом с ремонтом в классическом стиле, когда большая часть фурнитуры будет выполнена в минимализме или хайтеке. Ты должен стремиться к гармоничному интерьеру, где каждая деталь лишь дополняет общий образ пространства, так что даже такие, малозначительные на первый взгляд, предметы, как полкодержатели, играют огромную роль. Ты не должен скрывать их от глаз гостей, а, наоборот, сделать акцент на красивой фурнитуре, которая отражает изысканное чувство стиля хозяина дома.

Заказать классические полкодержатели →

Ручки для мебели

Это еще одна часть интерьера, которую будут видеть гости и с которой будешь контактировать ты изо дня в день. Некоторые ручки для мебели могут выглядеть как произведение искусства и в сочетании с красивой мебелью сделают твой дом образцом идеального классического ремонта. Допусти ошибку в подборе ручек для мебели, и все усилия, дизайнерский проект потеряют всякий смысл, ведь такая небольшая деталь может испортить всю картину. Желательно подбирать одинаковые ручки для всего помещения: например, ручки для кухонной мебели должны быть выполнены в одном стиле и выглядеть одинаково, чтобы сохранить строгость и эстетичность, которая является неотъемлемой частью классического ремонта.

Заказать классические ручки для мебели →