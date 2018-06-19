Dior посвятили капсульную коллекцию греческому острову Миконос

Dior отклыли поп-ап магазин в Nammos Village — арт-поселении на греческом острове Миконос. К открытию также вышла специальная капсульная коллекция. Креативный директор бренда Мария Грация Кьюри взяла за основу историческую архитектуру острова, которой также подражали создатели Nammos Village, и превратила логотип бренда в переплетающийся узор — он украсил сумки-тоут, клатчи, клоги, сандали, ремни и другие аксессуары. Также в коллекцию вошли футболки, платки и козырьки с надписью «J’Adior Mykonos». Интерьер поп-ап магазина можно рассмотреть ниже.