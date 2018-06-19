Как носить наряды из 30-40-х годов в наши дни — советы дизайнера: instagram недели

О ведущей канала

Нашу сегодняшнюю героиню зовут Эвелин Вуд, и она, по собственному признанию, обожает винтажную одежду — если точнее, стиль 30-40-х годов прошлого века. «Я училась дизайну и пошиву одежды, — говорит Эвелин, — теперь я управляю своим собственным лейблом, создающим гламурную и женственную одежду, максимально перекликающуюся с тем, что носили в 1930-40 годы».

Создавая одежду в ретро-стиле для своих клиентов, Эвелин Вуд в первую очередь любит носить её сама. По словам дизайнера, у неё немалый опыт в создании, в покупке, продаже, а также «спасении» винтажной одежды. «Однако больше всего я люблю носить такие вещи каждый день. Этот стиль буквально пронизывает всю мою жизнь. Как следствие, мне задают вопросы… Я бы даже сказала, порой меня обвиняют в том, что я выгляжу „чересчур как леди“, — смеётся она. — Ну, и более частые: „Откуда у тебя этот потрясающий наряд?“, „Как тебе удалось создать такой стиль?“, „Где ты нашла это платье?“. По сути, большинство спрашивающих а самом деле хотят сказать: „Как бы и мне сделать нечто подобное?“. Так вот, я вам отвечу: вы можете! И я вам помогу понять, как это сделать».

О чём этот канал

«Это блог для женщин, которым нравится одежда в винтажном стиле и очарование, которое она придаёт их жизни, — говорит Эвелин Вуд. — Я стараюсь вдохновлять моих читательниц и передавать свои умения и навыки с тем, чтобы помочь вам создать гардероб вашей мечты».

На странице Эвелин в Instagram — и фотографии готовых моделей одежды, созданных ею (часто позирует в них сама дизайнер), и снимки, запечатлевшие моменты работы над тем или иным изделием, от раскроя до финальной отделки. Эвелин показывает как одежду, созданную и сшитую ею с начала и до конца, так и переделки винтажной одежды.

Кому будет интересен этот канал

Если вам нравится винтажная одежда, особенно — стиль 1930-40-х годов, если вы шьёте или переделываете одежду и вам нравится добавлять своим моделям некоторое ретро-настроение, например, используя винтажные детали или элементы, если вы интересуетесь историей моды — рекомендуем вам зайти на страницу Эвелин Вуд.

Больше фотографий — на странице Евелин Вуд в Instagram: @evelyn__wood