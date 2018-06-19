Valentino создали капсульную коллекцию для MyTheresa

Итальянский бренд Valentino представил капсульную коллекцию Candystud, созданную специально для онлайн-ритейлера MyTheresa. Всего в коллекцию вошли четыре вещи, среди которых — кроссовки, сумка, брелок из настоящей кожи и очки с розовыми стеклами.

В честь выпуска коллекции MyTheresa также воссоздаст онлайн интерьеры поп-ап-бутика Valentino в Пекине в формате 360-градусного видео. С помощью такого интерактива, посетители сайта смогут не только ознакомиться с бутиком изнутри, но и приобрести вещи из эксклюзивной капсульной коллекции.

Воспользоваться данной услугой можно будет с 21 июня этого года — со дня выхода Candystud.