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Дизайнер Рид Кракофф попробовал себя в роли ювелира
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Дизайнер Рид Кракофф попробовал себя в роли ювелира 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ювелирная компания Tiffany & Co. представила новую коллекцию high и fine jewelry под названием Paper Flowers. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель пресс-службы компании во вторник, 19 июня.
Дизайном ювелирной коллекции впервые занимался креативный директор компании Рид Кракофф. Коллекция состоит из 42 украшений: 12 предметов категории high jewelry и 30 предметов категории fine jewelry. Стоимость украшений от 2,5 тысяч до 790 тысяч долларов.
«Paper Flowers отступает ото всех правил, присущих украшениям высокого позиционирования, — рассказал о своей работе Кракофф. — Роскошь не всегда должна ассоциироваться с формальными поводами, поэтому мы использовали драгоценные камни и металлы, но сами украшения задуманы так, чтобы в них можно было проживать каждый день».
В основе дизайна Paper Flowers — мотив ириса, к которому компания обращается нередко на протяжении своей истории. Широко используется популярный в последние годы камень танзанит, который Tiffany & Co. открыла и представила в своих коллекциях еще в 1969 году, а также желтым бриллиантам.
Компания Tiffany основана в 1837 году в США, выпускает украшения, часы, аксессуары, предметы интерьера, парфюмерию. Ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф. Креативный директор Рид Кракофф был приглашен в компанию летом 2016 года. В мае 2018 года в поддержку коллекции Paper Flowers Tiffany & Co. запустила в Нью-Йорке кампанию Believe In Dreams («Верьте в мечты»). Бренд предложил жителям и гостям города кофейные стенды фирменного голубовато-бирюзового цвета с кофе и круассанами. Также в оттенок Tiffany Blue были выкрашены городские такси.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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