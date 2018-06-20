5 трендов, которые скоро выйдут из моды

Татьяна Бриммер рассказывает, какие приемы в дизайне интерьера совсем скоро останутся в прошлом. Хотите оформить интерьер, который еще долго будет актуален, — берите на заметку.

Сочетание разных стилей все чаще используется для создания интересного и запоминающегося интерьера. Например, лофт можно увидеть с элементами хай-тек или мебелью в стиле 60-х и антикварными предметами.

Материалы, имитирующие кирпич, камень или дерево, уходят в прошлое — им на смену приходят натуральные.

Свет перестает выполнять только свою прямую функцию. Он становится арт-объектом — создает атмосферу и настроение помещения. А на помощь в этом приходят разные сценарии освещения.

А обои превращаются в декор. Самый модный прием: выделить одну зону или стену обоями с принтом, а остальные — покрасить.

Заметна тенденция персонализации интерьеров — в основе должна лежать определенная концепция. С помощью оформления пространства тем или иным способом рассказывается какая-то история: тренды устаревают, история — никогда.