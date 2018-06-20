Неожиданная ИКЕА: что купить из коллекции СПЭНСТ

ИКЕА выпустила новую ограниченную коллекцию совместно с дизайнером из Лос-Анджелеса Крисом Стэмпом — вдохновением послужила уличная мода. Посмотрите, что стоит приобрести для вашего дома.

Благодаря лаконичному дизайну отлично впишется в интерьеры в современном стиле. Еще один плюс — в столешнице есть небольшое место для хранения: там можно держать бумаги, записные книжки и ежедневники.

Стоимость: 24 999 рублей.

Очень удобно: если хранить обувь в таких прозрачных коробках, вам не придется подолгу искать нужную пару — сразу видно, где что лежит.

Стоимость: 1 999 рублей.

В России модель пока не представлена, но мы очень надеемся, что это временно. Потому что такой миниатюрный и визуально легкий гардероб — прекрасное решение для наших маленьких прихожих. А благодаря тому, что корпус выполнен из металлической сетки, вещи в нем будут «дышать».

Крепится к стене и не занимает много места. Подойдет для тех, у кого в прихожей нет пространства для полноценной обувницы — но только если домашних животных, питающих слабость к вашим туфлям, у вас тоже нет.

Стоимость: 4 999 рублей.

Удобный вариант и для офиса, и для дома — на стенде можно размещать как важные документы, так и просто любимые фото и вдохновляющие постеры. В комплекте — 15 кнопок.

Стоимость: 2 299 рублей.

Этого кресла тоже пока нет в российском ассортименте. Но как только появится, советуем брать — минималистичный дизайн с отсылкой к модным сейчас 70-м и нестандартная монохромная расцветка делают его практически идеальным.

Лучше взять сразу несколько таких светильников, чтобы повесить на стену (крепления прилагаются) и создать собственную световую инсталляцию. Кстати, по сравнению с лампами накаливания светодиоды потребляют на 85% меньше электроэнергии и служат в 10 раз дольше.

Стоимость: 1 299 рублей.

Главная его особенность — необычная фактура, напоминающая то ли кожу, то ли бетон. На самом деле чехол изготовлен из 100% хлопка — а поэтому приятен на ощупь, безопасен и прост в уходе.

Стоимость: 499 рублей.