Собираем идеальную ванную по частям: 12 готовых интерьеров

Никто не любит долгих ремонтов, поэтому так хочется приехать в магазин и сразу купить всё необходимое. И совсем удобно, когда вы уже нашли интерьер своей мечты и знаете, где взять каждую деталь для него. Сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен» предлагает именно такое решение. В нашей подборке вы можете выбрать из 12 разных ванных комнат свою, сразу же увидеть, из чего она состоит, и приобрести всё необходимое не отходя от компьютера.

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Райские птицы

Главный тренд года — зелёный цвет, тропики и джунгли. Правда, такое сочетание многим покажется нестандартным для ванной комнаты. В то же время оно сделает помещение более тёплым и уютным, но не слишком ярким, подарит энергию и хорошее настроение в начале дня. Приятные для глаз оттенки натурального дерева замечательно сочетаются с зелёным цветом и создают ощущение, будто вы находитесь в настоящем лесу.

Шум прибоя

Морская тема — одна из самых популярных для ванной комнаты. Здесь и вода, и спокойные синие оттенки, и ощущение чистоты, отдыха, расслабленности. И всё-таки сплошное сине-белое сочетание навевает тоску — чтобы ванная получилась стильной, достаточно добавить парочку ярких пятен. Только посмотрите, каким живым, интересным и нескучным сразу стал интерьер!

Лазурная нежность

Многие не любят лишних украшений, пёстрых рисунков и сложных деталей. Такие люди чаще всего выбирают для своих интерьеров стиль минимализм. И даже если вы не имеете ничего против ярких оттенков, узоров и орнаментов в жилых комнатах, то ванная комната для многих — это прежде всего место для отдыха, где нет ничего лишнего. Вот эта ванная комната именно такая — спокойная, нежная, аккуратная, её поделили между собой пополам два нейтральных оттенка, которые нравятся всем.

Солнечный день

Каждый день в ванной чувствовать себя словно на пляже под свежим ветерком и приятно греющими солнечными лучами — это ли не мечта? Сочетание холодных и тёплых оттенков — это вообще любимый приём множества дизайнеров, который они применяют в любом интерьере. И хотя в ванной комнате мы чаще всего отдаём предпочтение именно прохладе, тёплые акценты оживляют её и делают оригинальной. Кстати, сочетание плитки и краски — это и экономия, и практичность, и ещё один способ сделать ванную комнату интереснее.

Сдержанная геометрия

Геометрические принты — одни из самых модных. А натуральные оттенки, сдержанные сочетания, в том числе чёрно-белые, могут быть очень даже необычными и приятными для глаз. Секрет в том, чтобы использовать разные текстуры и фактуры, комбинировать цвета и формы так, чтобы цельный образ получался узнаваемым и самобытным. Вот и эта ванная комната вроде бы чёрно-белая, но на самом деле такая необычная, сложная, с утончённым дизайном.

Нейтральная скандинавия

Простые и понятные линии, сдержанные оттенки, функциональность каждой детали — всё это о скандинавском стиле. Такая ванная комната прекрасно подойдёт для всей семьи, ведь она понравится и мужчинам, и женщинам, и детям — каждый найдёт что-то своё. Главное, чтобы она не получилась безликой, но тут на помощь придёт настенная плитка с типичным скандинавским узором.

Розовое очарование

По-настоящему женственная ванная комната выглядит именно так. Розовый оттенок радует глаз, ведь в сочетании с белым цветом он не кажется навязчивым, наоборот, поднимает настроение. Прекрасные орхидеи делают обстановку более живой, словно вы оказались в настоящем сказочном саду. Прозрачные стеклянные элементы вызывают ассоциации с водой — с ручьём посреди цветочной поляны.

Летнее настроение

Когда встречаются море и солнце, результат точно получается великолепный. Кто сказал, что морской интерьер должен быть в синих оттенках? И почему жёлтый цвет не подходит для ванной? Все эти ракушки и кораллы прекрасно смотрятся на песочке, который как раз жёлтого цвета. Заходя в такую ванную, вы мгновенно ощутите тепло и безмятежность пляжа, окунётесь в воспоминания о приятных поездках и, возможно, зарядитесь вдохновением, чтобы запланировать ближайший отпуск.

Воздушная чистота

У большинства из нас ванные комнаты очень небольшие, потому так хочется сэкономить каждый сантиметр, добиться максимального простора. В ванной комнате важно ощущать свободу и покой, чтобы не казалось, будто стены со всех сторон давят на тебя. Рецепт правильной ванной комнаты прост: светлые оттенки, минимум предметов, а те, что есть, пусть будут подвесными, лёгкими, тонкими и прозрачными. А вот и образец именно такой ванной.

Васильковые грёзы

Голубая ванная комната — это прекрасный универсальный вариант, когда вам очень хочется добавить цвета в интерьер и при этом угодить всей семье. Синие оттенки традиционно считаются мужскими, но голубые цветы добавят капельку женственности. Строгий геометрический принт для равновесия — и вот у вас уже получился компромисс. А светлая цветовая гамма сделает комнату чуть просторнее и приятнее для глаз.

Японские мотивы

Японские интерьеры всегда прямолинейны и максимально просты. Натуральное дерево, острые углы, строгие формы и пропорции, обычные, казалось бы, камни и, конечно, сакура. Вы тоже можете создать у себя дома похожую обстановку, и такая ванная комната точно поможет настроиться на нужный лад утром и приведёт в гармонию все ваши чувства вечером, перед сном. Кстати, если убрать такие узнаваемые элементы, как сакура, то у вас получится вполне нейтральная, но стильная ванная.

Белоснежная классика

Что для вас классика в интерьере? Для нас это белый цвет, мрамор, хромированные элементы, круглые зеркала и орнаменты, которые можно встретить в большинстве исторических зданий. Хотите чувствовать себя каждое утро так, словно оказались во дворце где-нибудь во Франции? Тогда эта ванная комната вам точно подойдёт. И пусть вас не смущает белая однотонность — благодаря разным текстурам и интересным формам этот интерьер вам никогда не надоест.

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