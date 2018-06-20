Апартаменты в Ницце: респектабельный интерьер в духе современной классики

Апартаменты находятся на предпоследнем этаже одной из самых роскошных и престижных резиденций Ниццы, на главной улице города — Английской набережной (Promenade des Anglais). Вла­дельцы квартиры долго искали профессионалов, которые смогли бы сделать проект, отвечающий их представлениям об идеальном интерьере. В лице дизайнеров из NG–STUDIO они нашли единомышленников. «Заказчик обратился к нам после неудачных попыток сотрудничества с французскими и европейскими архитекторами, — рассказывает Наталья Герасимова . — После того как увидел интерьер в Оспедалетти (Италия), который мы на тот момент заканчивали, он принял окончательное решение работать с нами».

Каждый член семьи предъявлял свои требования к обустройству личного пространства, но в вопросах общего стилистического решения и эстетики родители и дочь были единодушны: элегантный, респектабельный классический интерьер в современном прочтении, существующий в гармонии с окружающим контекстом. «Резиденция, в которой находится квартира, одна из самых красивых и элегантных в городе, — продолжает Наталья. — Торжественными фасадами здание обращено на набережную, из окон открывается изумительный вид на Лазурный Берег. Нам нужно было сохранить эту утончённую атмосферу, продолжить в интерьере классическую линию, заданную архитектурой дома и самим местом».

Работу над планировкой дизайнеры сравнивают с шахматной партией, когда из исходных данных, особенностей пространства и пожеланий домочадцев нужно раскроить объём, максимально функциональный и удобный для жизни. «В итоге, как правило, остаётся пара вариантов (а то и один), и выбор лучшего строится на внутренних ощущениях», — улыбается Наталья.

Последние два этажа, надстроенные ещё в начале ХХ века, отличались наличием большого количества несущих балок и колонн, которые существенно осложняли работу по организации пространства. Поэтому дизайнеры разбили объём на три блока: входной с системой хранения и гостевым санузлом; общественный в виде большой гостиной и кухни–столовой, разделённых перегородками, которые при желании можно открыть; приватный блок с тремя спальнями, ванными и гардеробными комнатами.

В оформлении использованы приёмы, характерные для классической архитектуры. Кессо­нированный потолок украшен декоративным карнизом под лаком цвета «шампань», стены — гипсовыми молдингами. Для контраста добавлены современные материалы, которые придали лёгкость и свежесть интерьеру.

В формировании образа важную роль играет цветовая гамма. Спо­койные фоновые тона разбавлены голубовато–жемчужными (как продолжение морского пейзажа) и лиловыми оттенками. «Общая гамма интерьера сдержанная и нейтральная, — объясняет идею Наталья. — Дело в том, что любая недвижимость — это предмет инвестиций, и любой владелец хочет не только вернуть свои вложения, но и приумножить. Сбалансированный интерьер позволяет угодить максимальному количеству потенциальных покупателей, поскольку персонализировать его можно с помощью лёгких приёмов, таких как смена отдельных предметов мебели, текстиля и декора. Тотальной реконструкции не понадобится».

Наталья Герасимова отмечает: «Самая главная черта интерьера — его органичность и многослойность, когда каждый элемент раскрывается постепенно, открывает собой новую главу, но связан тонкой линией с общим сюжетом. Это можно сравнить с показом мод. На подиум выходят модели, предметы из коллекции сменяют друг друга, и только в самом конце становится ясна концепция, понятен замысел дизайнера. Так и в интерьере: сначала человек обращает внимание на крупные детали, по мере нахождения в квартире, когда первая волна впечатлений проходит, начинает замечать детали и нюансы, познавать их смысл, открывать интерьер заново».