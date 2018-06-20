Ещё
Кроше, велосипедки и шляпы с ворсистыми полями в новой коллекции Ambush
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроше, велосипедки и шляпы с ворсистыми полями в новой коллекции Ambush 

The Blueprint 34 минуты назад
Фото: The Blueprint
Марка Ambush показала коллекцию весна-лето 2019. Презентация и съемка лукбука прошла в мастерской Константина Бранкузи в Париже. Саму коллекцию дизайнер марки Юн Ан посвятила серфингу, которым недавно увлеклась. Ambush создают одежду уже четвертый сезон, но в России ее можно будет купить только осенью — в КМ20 и ЦУМе в Москве и магазине Day Night в Санкт-Петербурге. Ранее в России можно было купить только украшения марки.
Юн Ан, основавшая Ambush изначально как марку украшений, недавно стала также дизайнером украшений Dior Homme.
The Blueprint: последние новости
Dior посвятили капсульную коллекцию греческому острову Миконос Maison Margiela сделали капсульную коллекцию для онлайн-магазина Matchesfashion Tiffany выпустили новую ювелирную коллекцию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы занялись любовью прямо у банкомата»4
Женские недостатки, от которых мужчины без ума5
Что день рождения говорит о сексуальной жизни1
Клюкина выложила пикантные фото из бани27
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение