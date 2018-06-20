Кроше, велосипедки и шляпы с ворсистыми полями в новой коллекции Ambush 

Марка Ambush показала коллекцию весна-лето 2019. Презентация и съемка лукбука прошла в мастерской Константина Бранкузи в Париже. Саму коллекцию дизайнер марки Юн Ан посвятила серфингу, которым недавно увлеклась. Ambush создают одежду уже четвертый сезон, но в России ее можно будет купить только осенью — в КМ20 и ЦУМе в Москве и магазине Day Night в Санкт-Петербурге. Ранее в России можно было купить только украшения марки.
Юн Ан, основавшая Ambush изначально как марку украшений, недавно стала также дизайнером украшений Dior Homme.