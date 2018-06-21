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5 готовых цветовых решений для ванной комнаты
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5 готовых цветовых решений для ванной комнаты 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Теплые оттенки могут смягчить даже холодный санфаянс. Вместе с дизайнером Гезой Хансен на примере сантехники для ванных комнат Villeroy & Boch рассказываем про 5 вдохновляющих цветовых решений.
На создание цветовой концепции Гезу Хансен вдохновил Париж. Каждое из решений — палитра красок одного из времен года в этом городе.
Концепция была разработана специально для продукции ванных комнат Villeroy & Boch — умывальников Artis и нескольких моделей отдельностоящих ванн из кварила.
Каждый из оттенков — отсылка к атмосфере Парижа. Например, умывальник или ванна в оттенке mint добавит интерьеру ванной комнаты свежести. А еще — навеет ассоциации с цветом упаковки пирожных макарон из знаменитой кондитерской Ladurée.
Как использовать? Зеленый прекрасно сочетается с темным деревом, серыми или белыми элементами и стенами. Грубые текстуры напольных покрытий, например, сырой бетон или матовый металл, подчеркнут ассоциацию с пышной зеленью леса.
По мнению Гезы, такой материал, как керамика, выглядит холодным и твердым. Нежные, теплые цвета смягчат этот эффект. Они напомнят о полуденном солнце в саду Тюильри и желтых маркизах, типичных для османских зданий в аристократическом 8-м округе Парижа.
Как использовать? Желтый гармонирует со светлым деревом и хорош в комбинации с пастельными тонами. Ярких контрастов можно достичь с помощью соседства с черным, а теплый древесно-коричневый цвет придаст интерьеру естественности.
Лиричные цвета понравятся настоящим эстетам и наверняка натолкнут на мысль провести уикенд среди осеннего буйства красок Люксембургского сада.
Как использовать? Розовый хорошо сочетается со светлыми поверхностями и мебелью, например, из беленого серого или покрытого белым лаком дерева, белого мрамора или окрашенного в кремовый цвет камня.
Такая цветовая палитра — прямая отсылка к туманному утру в Париже и нейтральный, чистый фон для более глубоких акцентов.
Как использовать? Оттенки синего создают атмосферу свежести и чистоты, а мебель белого или светло-серого цвета усиливает этот эффект. Если хочется добавить тепла, можно ввести в интерьер аксессуары из дерева или желтые акценты.
С их помощью можно создать стильную и нескучную обстановку и дополнять ими «сезонную» палитру.
Как использовать? Классным сочетанием станет соседство этих нейтральных оттенков с матовым золотым цветом или насыщенным зеленым cedar из весенней палитры
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