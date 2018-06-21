Новый тренд в дизайне кухни: сдержанная классика

На смену традиционной классике приходит более демократичное направление — сдержанная классика. Как использовать популярный тренд правильно и со вкусом, рассказываем вместе с экспертами компании LORENA кухни.

Идеальный вариант — стены или потолок частично оформить декоративными деревянными панелями.

Современные материалы, искусно имитирующие натуральное и крашеное дерево позволяют создать экологичную и актуальную классическую кухню по очень привлекательной цене, с фасадами, повторяющими фактуру и текстуру дерева — со всеми прожилками и рисунком колец.

Приглушенные естественные оттенки — то, что нужно для интерьера в стиле сдержанной классики. Цветовая палитра разнообразная: белый, кремовый, оливковый, хаки, какао, бежевый, серый — их можно использовать не только для стен и пола, но и для отделки фасадов корпусной и обивки мягкой мебели.

Мебель в стиле сдержанная классика не приемлет излишней декоративности. Резные элементы с золочением сюда не впишутся.

Запомните: никаких сложных узоров, завитков, патинирования. Красота в данном случае заключается в сложной классической линии фрезеровки фасадов и лаконичных декоративных элементах: карнизе, подзоре, пилястах. Как, например, в кухнях ЭРНИКА компании LORENA. Все выверено и подобрано в единой стилистике с рисунком текстуры дерева.

Вместо традиционных фасадов со стеклом дизайнеры предлагают использовать изящную декоративную решетку в тон фасадам. Еще одна альтернатива — витражи с матовым стеклом.

Максимальная вместительность и функциональность также важны при выборе мебели, независимо от стиля. В гарнитуре ЭРНИКА предусмотрены два типа полок для специй: открытые полки разной глубины, дополненные балюстрадой, и полки с маленькими ящичками.

Экспериментируя с расположением полок, можно создавать интересные композиции верхней части кухни, — классический интерьер может и должен быть удобным.

Многослойные ламбрекены, канты из кружев и бахромы оставьте традиционной классике, интерьеру вашей кухни подойдут скрытый карниз и небольшие кисти, поддерживающие портьеры.