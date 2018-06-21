15 очень оригинальных мелочей для кухни

Ассортимент магазинов с товарами для дома неизменно радует: орехокол в форме оленя, держатель для зубочисток в виде инопланетянина, канапе в форме колибри. Восхищаться и покупать можно бесконечно — главное следить за остатком денежных средств на банковской карте.

Делимся подборкой из 15 оригинальных товаров, которые обязательно должны появиться в вашем арсенале. Удачного шопинга!

Главное на кухне — это порядок и грамотно организованное хранение вещей, в том числе столовых приборов. Часто они разбросаны по всей кухни, что никак не помогает быстро приготовить ужин. Поместите все необходимые предметы в стильный органайзер для кухни в форме головы оленя. Этот полезный гаджет станет еще и запоминающимся элементом декора.

Стоимость — 3200 рублей.

Тарелок много не бывает. И у каждой хозяйки обязательно должна быть любимая, в которой любой десерт становится еще вкуснее. Датские дизайнеры позаботились о представительницах прекрасного пола и изготовили очаровательную керамическую тарелку с оригинальной надписью.

Стоимость — 1750 рублей.

Продолжаем тему керамики: если вы обожаете оригинальную посуду, то в вашем кухонном арсенале обязательно должна появиться сервировочная миска в виде черного лебедя. В ней так удобно подавать к столу фрукты и закуски. А еще миска прекрасно смотрится в кадре — привет, Инстаграм.

Стоимость — 1690 рублей.

Сперва кажется, что это пластик, но, присмотревшись, понимаешь, что бутылки для воды выполнены из стекла. Идеально подходят тем, кто заботится об окружающей среде и старается сократить количество пластиковых отходов. Впрочем, хранить воду в таких бутылках не только удобно и экологично, но и стильно.

Стоимость — 2580 рублей.

Две рабочие стороны и перекрестные щетинки — вот изюминка щетки для столовых приборов и ножей. Она ускоряет процесс мытья посуды и не оставляет загрязнения любой сложности никаких шансов. Вы полюбите ее после первого мытья посуды.

Стоимость — 790 рублей.

На кухне всегда есть потребность в дополнительном месте для хранения. Вместо обычной деревянной полки повесьте настенную полку в виде моста. Она моментально добавит вашей кухни уюта и поможет организовать хранение для баночек, коробочек и других вещей. Полка выполнена из дерева и металла.

Стоимость — 10620 рублей.

Миниатюрные зубочистки постоянно теряются и не попадаются под руку в самый нужный момент — во время завтрака, обеда или ужина. Чтобы больше не терять их из виду, поместите зубочистки в симпатичную подставку. Ее захочется всегда держать на столе.

Стоимость — 990 рублей.

Пить чай полезно для здоровья. Чтобы напиток был максимально полезен, старайтесь покупать листовой чай. Его вовсе не обязательно заваривать в чайнике: есть специальные заварочные емкости, которые упрощают процесс. Например, заварочная емкость в форме зонтика, которую вы полюбите с первого взгляда.

Стоимость — 870 рублей.

Термокувшин обязательно должен появиться в вашем доме, если вы цените удобство, уют и скандинавский минимализм. Кувшин выполнен из матового пластика, а значит срок его службы вас порадует. Форма носика исключает случайное проливание жидкости. Пусть чай и кофе остаются горячими максимально долго.

Стоимость — 8550 рублей.

Удивительно, как обычная замена стульев может преобразить кухню. Особенно если стулья отличаются оригинальностью и ярким цветом. Сочные зеленые стулья гармонично впишутся даже в выдержанный интерьер и станут особой изюминкой вашего дома. Это может показаться странным, но они еще и чертовски удобные.

Стоимость — 3490 рублей.

Чтобы организовать идеальный званый обед, необходимо уделить большое внимание сервировке стола. Все должно быть красиво, а для этого вам определенно понадобятся кольца для салфеток.

Стоимость — 2720 рублей.

Специи способны украсить любое блюдо и сделать его еще вкуснее и полезнее. Забудьте про стандартные солонку и перечницу — купите мельницу для специй в форме ракеты. Этот гаджет станет вашим любимым.

Стоимость — 7190 рублей.

Без ланч-бокса в современном мире не обойтись. На обед стоит есть горячую и вкусную домашнюю еду. А как взять ее собой в офис? Конечно же, в удобном ланч-боксе. Он занимает минимум места и состоит из двух контейнеров, которые надежно соединены друг с другом и с крышками.

Стоимость — 2130 рублей.

Если вы часто собираете в гости друзей, то присмотритесь к сервировочному блюду с чашами, выполненному из натурального ясеня. Во-первых, оно выглядит стильно. Во-вторых, в нем есть разъемы для двух чаш, что очень удобно. В таком блюде идеально сервировать хлеб, фокаччу, фрукты, лепешки с соусами, овощные палочки с дипами и хумус.

Стоимость — 5650 рублей.

Ценные запасы любимого чая гораздо приятнее хранить в очаровательной шкатулке. Эрл-грей, черный с бергамотом, зеленый с мелиссой, молочный улун наконец-то обретут свой собсвтенный дом.

Стоимость — 2464 рублей.

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