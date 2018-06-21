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В тренде: как носить принт «зебра» в этом году
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В тренде: как носить принт «зебра» в этом году 

SNCmedia.ru 34 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Платье
Конечно, принт «зебра» будет роскошно смотреться на платьях мини или миди. И это даже не обязательно должен быть ярко выраженный окрас, как у дикого животного. Достаточно, чтобы принт был немного заметен, а цветовая гамма может варьироваться от натуральных оттенков до самых ярких и неожиданных решений.
Жакет
Добавить образу недостающий перчинки поможет яркий жакет или куртка. Джиджи Хадид прекрасно демонстрирует этот модный прием: к комплекту базовых однотонных вещей модель добавляет жакет с принтом, и образ сразу становится очень стильным. Такая же формула отлично подойдет для любых сочетаний с джинсами или даже классическими брюками.
Юбка
Этакий statement piece, когда одна вещь создаем весь образ. Юбка-карандаш сейчас очень актуальна и популярна в модных кругах, поэтому смело выбирайте такую еще и с ярким принтом. Обыграть этот предмет гардероба не составит труда: просто добавьте из своей базовой капсулы любимые вещи, а яркие и необычные аксессуары сделают свою работу за вас.
Обувь
От леопардовой обуви мы в восторге, почему бы не дать дорогу и молодым дарованиям с черно-белым окрасом? И снова — такая обувь отлично завершит любой образ, добавив недостающий эффект «уау».
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