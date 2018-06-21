Учимся сочетать цвета

Спросите себя, как часто во время тяжелой работы под названием шоппинг вы клянетесь себе, что в этот раз ну уж точно приобретете себе что-нибудь яркое? Каждый раз? А когда в последний раз приобретали? Последний раз — никогда?

Или еще лучше — увидели, загорелись и приобрели, но вещь так и осталась висеть на вешалке с этикеткой?

И в первом, и во втором случаях причина таких преступлений перед самой собой банальна и очевидна — вы не знаете, как сочетать цвета и поэтому не понимаете, как вписать в гардероб ту или иную вещь.

В этой статье я помогу вам разобраться, как не бояться сочетать цвета, следуя несложным правилам, что за страшный зверь — круг Иттена и с чем его вкуснее всего есть.

Итак, цветовой круг Иоганнеса Иттена

Цветовой круг Иттена — это универсальный инструмент для создания гармоничных цветовых сочетаний. С его помощью очень легко составлять сочетания из двух, трех и даже четырех цветов и навсегда выбросить из своего стильного лексикона слова «джинсы и серый джемпер», а даже если не выбрасывать, то понимать, как их можно обыграть, сочетая цвета в аксессуарах.

Пройдем по базовым приемам сочетаний:

— Комплементарная схема — сочетание двух максимально удаленных друг от друга оттенков, либо ее вариация: необходимо от максимально удаленного оттенка уйти на 1 сектор в любую сторону.

— Классическая триада — сочетание оттенков через три сектора.

— Аналоговая триада — сочетание трех цветов, расположенных в смежных секторах. Прекрасно работает и для двух цветов!

— Раздельно-комплементарная триада — 2 цвета через 1 сектор и 1 контрастный.

Прямоугольная схема — для 4 цветов: просто соединяем сектора в прямоугольник; либо ее вариация — квадратная схема: здесь соединяем вершины секторов в квадраты.

Используя все указанные правила сочетаний по кругу Иттена, вы сможете, наконец, добавить яркости и красок в свой гардероб и жизнь. Главное — не забывать о базовых правилах:

— Белый, черный, серый, бежевый — ахроматы, то есть не являются цветом, их вы можете внедрять в любой свой комплект в любых вариациях абсолютно без ограничений!

— Любое сочетание цвета должно быть соблюдено либо в одном температурном диапазоне (теплый+теплый, холодный+холодный) либо по чистоте (чистый+чистый, приглушенный+приглушенный). Соблюдаться должно только одно из двух условий. *

— Ничего не бойтесь! Любое сочетание цветов будет правильным, если вы излучаете свет! Всегда и при любых условиях, никогда не забывайте, что стиль — это свобода, стиль — это вы! **

*О характеристиках цвета— в моей следующей статье

**О сочетании принтов — в моей следующей статье.