В Саудовской Аравии появится район с интерьерами от Роберто Кавалли

Dar Al Arkan, крупнейший разработчик и агентство недвижимости в королевстве Саудовская Аравия, объявляет о запуске Mirabilia, нового высококлассного жилого района, в коллаборации с итальянским модным домом Roberto Cavalli Group. Проект Mirabilia предлагает роскошные виллы с фирменными итальянскими интерьерами, специально разработанными Роберто Кавалли , впервые в Саудовской Аравии, в модном районе Shams Ar Riyadh.

Roberto Cavalli Group проведет эксклюзивные консультации по дизайну для новых владельцев и разработает интерьер каждой из роскошных резиденций Mirabilia с применением последних коллекцией итальянских модных домов.

Стеклянные стены от пола до потолка откроют панорамный вид на зелёные долины Wadi Hanifa, которые будут прекрасно сочетаться с интерьерами Роберто Кавалли, вдохновлёнными дикой природой. Виллы, из которых будет состоять район, это целая коллекция новых, индивидуальных интерьерных решений. Они посвящены жителям Саудовской Аравии, которые выбрали Mirabilia своим будущим домом.

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