Стиль New Liberty в новой коллекции Мариной Путиловской

Выставка Salone del Mobile 2018 традиционно радует посетителей множеством интересных и необычных образцов дизайна интерьеров, одним из которых стал проект Марины Путиловской New Liberty. В этом интервью мы решили узнать больше о работе Марины и её взглядах на современный интерьер.

— Расскажите нам, почему при создании коллекции New Liberty была выбрана именно такая цветовая гамма?

— Бежевый цвет, нежные оттенки, светлая древесина — традиционные черты для классического интерьера. Основной концепцией моего проекта New Liberty было желание показать красоту природы разными художественными средствами. В каждой декоративной детали, в каждом элементе отделки можно заметить цветущие мотивы — например цветы на журнальных столиках или резьба над кроватью.

Можно заметить, что панели в интерьере смотрятся особенно элегантно благодаря золоту, которое мы использовали в тканях, сделанных специально для нашей коллекции. В результате цвет получается очень нежным и воздушным, что в сочетании со светло-серым и бежево-кофейным придаёт стилю женственности и лёгкости.

Несмотря на то что при создании коллекции New Liberty одной из задач было осовременить классический интерьер, многие традиционные элементы остались неизменными благодаря своей актуальности и красоте.

Один из самых ярких предметов в коллекции — стол с цветущими магнолиями из жемчужного клёна. При его создании мы использовали три цвета перламутра — розовый, жёлтый и белый, удивительно переплетающиеся между собой в изображение цветка.

Интересно смотрится специальная панель из дерева над кроватью в современном стиле, помогающая создать цельный образ классического интерьера. Эта концепция позволяет купить эту панель, выбрать подходящий матрас — и получить удобную и красивую кровать, не мучая себя утомительным выбором.

— В проекте вы работаете абсолютно над всем, начиная с общей концепции и заканчивая ручками дверей. Если клиент купит только несколько элементов коллекции New Liberty, в каком стиле они будут смотреться интереснее?

— Вы знаете, при создании этой концепции мы продумывали универсальность всех предметов интерьера. Вам не нужно думать о подходящем интерьере для предметов нашей коллекции — они создадут его вокруг себя, вписавшись в любое пространство. Например, столик Era представлен в коллекции в двух цветах — светлом и тёмном, каждый из которых органично впишется в любой стиль и может выступать в разных ролях: от столика к дивану до прикроватной тумбочки. И так можно сказать про каждый элемент коллекции — все они по-своему стилистически разнообразны.

— Что вы думаете о последних трендах интерьеров на примере своего последнего проекта?

— С каждым годом классический стиль несёт в себе всё больше элементов современного. С одной стороны, современный интерьер — это в первую очередь удобство. С другой — уходит декоративность мебели, то, что и делает интерьер красивым. Именно поэтому так важно уметь находить баланс между декоративностью прошлого и утилитарностью настоящего. New Liberty — мой вариант решения такого сложного и интересного вопроса.

Творчество Марины Путиловской пользуется огромной популярностью как в России, так и за рубежом. Делать проект в одиночку требует титанического труда и таланта. Мало кто может представить себе все масштабы такой работы. Марина занимается всем самостоятельно. Это высший пилотаж в мире искусства.

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