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Водонаева в спальне смутила подругу
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Водонаева в спальне смутила подругу 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Звезда «Дома-2», ведущая Алена Водонаева выложила в своем микроблоге очень личное видео. На нем в ее спальню входит девушка и, сильно удивившись, выходит.
"Недавно ко мне в гости приезжала подруга @lubovpeterson. Угадайте, что ее так смутило, когда она вошла в спальню? Варианты! Стеб приветствуется. (п.с. Учитывайте, что за пять лет дружбы мы мало чем можем удивить друг друга)", — написала модель к ролику, прояснив ситуацию. Что же такое удивительное делала в постели Алена, остается только гадать, что и делают поклонники Водонаевой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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