Цветной винил и волнистые узоры на показе Dries van Noten

На неделе мужской моды в Париже прошел показ коллекции весна-лето 2019 Dries van Noten. Основой коллекции стало наследие датского архитектора и дизайнера Вернера Пантона, который много экспериментировал с психоделичными узорами и поп-артом в работе над мебелью и предметами интерьера в 60-ых и начале 70-ых годов. В коллекции использовались узоры, разработанные Пантоном — это официальная коллаборация с его наследниками. Как и Пантон в свое время, Дрис ван Нотен использовал много технологичных материалов — цветной ПВХ и винил: из них получились не только дождевики, но даже рубашки, брюки и шорты.

Всю коллекцию можно посмотреть тут.