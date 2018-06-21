Ещё
Цветной винил и волнистые узоры на показе Dries van Noten
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цветной винил и волнистые узоры на показе Dries van Noten 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
На неделе мужской моды в Париже прошел показ коллекции весна-лето 2019 Dries van Noten. Основой коллекции стало наследие датского архитектора и дизайнера Вернера Пантона, который много экспериментировал с психоделичными узорами и поп-артом в работе над мебелью и предметами интерьера в 60-ых и начале 70-ых годов. В коллекции использовались узоры, разработанные Пантоном — это официальная коллаборация с его наследниками. Как и Пантон в свое время, Дрис ван Нотен использовал много технологичных материалов — цветной ПВХ и винил: из них получились не только дождевики, но даже рубашки, брюки и шорты.
Всю коллекцию можно посмотреть тут.
The Blueprint: последние новости
Maison Margiela сделали капсульную коллекцию для онлайн-магазина Matchesfashion Кал Лагерфельд выпустит столовые приборы вместе с брендом Christofle Круги, полоски и белый песок в лукбуке Nina Donis
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские недостатки, от которых мужчины без ума15
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать78
Цветы, которые нельзя держать дома3
«Я ей нужен был только ради денег»40
6 типов женщин, которых ненавидят мужчины6
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы гениальны
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение