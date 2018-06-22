7 надежных способов почистить энергетику в доме

Давно известно, что энергетика вещей, находящихся в вашем доме, самым непосредственным образом влияют на ваше состояние и самочувствие. Другими словами, пространство аккумулирует энергетику, исходящую от вас и затем снова на вас же направляет. Поэтому, если вы вдруг начинаете чувствовать себя неуютно в своей же квартире или впадаете в депрессию и уныние, то значит, что настало время очистить энергетику и избавиться от негатива. Рассказываем, как это можно сделать.

Обновить интерьер

Новый интерьер — новая жизнь! Именно так думает большинство людей и хватаются за строительные материалы каждый раз, как только хотят что-то поменять в своей жизни. К тому же, ремонт — отличный способ проверить на прочность ваши отношения. Ведь если вы сможете в процессе договориться и пойти на уступки, то значит, что сможете с легкостью справиться и с другими сложными ситуациями. А если ваша задача лишь избавление от негативной энергетики, то начните со стен. Выберите подходящий цвет и вперед!

Разобрать старый хлам

Накопительство — путь в никуда. Именно так утверждают психологи и рекомендуют как можно чаще проводить ревизию старых вещей и избавляться от тех, что пришли в негодность или тех, которыми вы не пользовались уже долгое время. И вместо того, чтобы отправлять все эти ненужные вещи на балкон, лучше отправьте их в мусорку или найдите другое применение.

Сделать генеральную уборку

Не зря эксперты советуют регулярно проводить генеральную уборку и проветривать помещение. Таким образом, вы «смоете» отрицательную энергию, улучшите эмоциональный фон и свое самочувствие. А заодно сделаете свое жилище более комфортным и уютным.

Использовать соль

Вы удивитесь, но соль можно использовать не только для приготовления пищи, но и для очищения энергетики в доме, потому как этот продукт способен впитать в себя весь негатив. Растворите немного соли в воде и промойте этим раствором квартиру, в том числе мебель и посуду. Если вам не хочется возиться с соляным раствором, тогда просто пересыпьте соль в небольшие емкости, расставьте по углам и оставьте на 24 часа. Затем аккуратно соберите и отнесите на мусорку.

Расставить свечи

Свечи сами по себе оказывают успокаивающее и расслабляющее действие, именно потому многим так нравится смотреть на пламя свечи или использовать их для улучшения энергетики в квартире. Чтобы избавиться от негатива достаточно пройтись с зажженной свечей по часовой стрелке, не забывая заглядывать в темные углы, и задерживаться перед зеркалами.

Повесить над дверью колокольчик

Наверняка многим знакомо чувство давления и присутствия нечто постороннего, когда входишь в старое помещение, в котором давно не жил. Чтобы избавиться от негатива и почистить энергетику, можно повесить колокольчик, а еще лучше — пройтись со звенящим колокольчиком по всему периметру квартиры, уделяя особое внимание углам, зеркалам и антресолям.

Приобрести комнатные растения

Правильно выбранные живые цветы способны нейтрализовать действие негативной энергии, улучшать самочувствие, справляться с болезнями, а также привлекать в дом счастье и благополучие. К тому же, они очищают воздух и являются настоящим украшением вашей квартиры. А некоторые эксперты уверены, что садоводство сегодня стало новым видом медитации и отдыха.