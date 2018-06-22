Как дизайнеры используют яркие обои: 10 примеров

Принтованные обои притягивают взгляды и помогают оформить по-настоящему стильный интерьер — если их правильно выбрать и сочетать. А как это сделать, мы подсмотрели в проектах наших дизайнеров.

Расположение этой квартиры диктовало свои правила: южный интерьер просто обязан быть ярким и жизнерадостным! Чтобы сделать его таковым, дизайнеры выбрали красочные обои с растительным принтом сразу для нескольких помещений: гостиной, детской и кабинета.

А вот пример того, как можно вписать очень активный принт в минималистичный интерьер. Главное правило: оклеивать только одну стену (а лучше только ее часть), отдав остальные поверхности под покраску.

Здесь большая часть мебели — ИКЕА . А чтобы придать обстановке индивидуальности, сделали ставку на отделку: яркие принтованные обои поклеили даже в ванной.

Акцентные обои — удачный ход для оформления стены за изголовьем кровати. Для остальных стен выбирайте краску, которая будет перекликаться с оттенками принта — так интерьер не станет слишком пестрым.

Но можно отважиться и оклеить принтованными обоями все стены в комнате. Это, конечно, определенный риск — очень важно чувство меры. Чтобы такой интерьер смотрелся гармонично, обращайте внимание на цвета, которые используются в принте — они должны быть сложными, чуть приглушенными. А сам узор пусть будет нежным и деликатным — как в этом проекте.

Еще одно смелое решение — геометрия в насыщенных тонах. Причем смотрится очень гармонично: за счет того, что обои «собрали» в себе все оттенки, которые используются в этом интерьере.

Посмотрите, как уместно и свежо может выглядеть крупный и яркий рисунок. Секрет — в белом фоне и цветочной тематике.

Этот узор в акварельных оттенках хочется рассматривать — благодаря большому количеству мелких деталей. А то, что здесь помимо традиционных растений изображены еще и птицы, делает его еще интереснее — других акцентов в интерьере и не нужно.

В этом проекте обои — в каждом помещении. И для каждого свои: с богатой фактурой в классическом стиле — в гостиной, с цветочным принтом на темно-синем фоне — в спальне, с крупным рисунком в голубых тонах — в ванной, ненавязчивые с растительной тематикой — на кухне.

В этой квартире очень много цвета и активных принтов. А уравновешивают их классические формы мебели, молдинги на стенах и белый цвет.