Учимся у звезд: с чем носить обувь разных цветов?

Чаще всего мы носим обувь черного цвета, потому что она подходит абсолютно ко всему. В этом сезоне нужно забыть о черном и выбирать яркие цвета. Итак, запоминай!

Правило 1 все слайды

Если в образе есть какой-либо яркий цвет, обувь может быть любого оттенка этого цвета.

Правило 2 все слайды

Обувь бежевых и серых оттенков подходит ко всему.

Правило 3 все слайды

Монохромный тотал-лук — всегда беспроигрышный вариант.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/uchimsya-u-zvezd-s-chem-nosit-obuv-raznyh-tsvetov/