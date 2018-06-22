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Учимся у звезд: с чем носить обувь разных цветов?
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Учимся у звезд: с чем носить обувь разных цветов? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Чаще всего мы носим обувь черного цвета, потому что она подходит абсолютно ко всему. В этом сезоне нужно забыть о черном и выбирать яркие цвета. Итак, запоминай!
Правило 1  все слайды
Если в образе есть какой-либо яркий цвет, обувь может быть любого оттенка этого цвета.
Правило 2  все слайды
Обувь бежевых и серых оттенков подходит ко всему.
Правило 3  все слайды
Монохромный тотал-лук — всегда беспроигрышный вариант.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/uchimsya-u-zvezd-s-chem-nosit-obuv-raznyh-tsvetov/
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