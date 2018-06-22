Роскошь ар-деко в самом центре Москвы

Прямо сейчас в центре Москвы можно увидеть прекрасные коллекции в стиле ар-деко. В резиденции интерьерного холдинга Casa Ricca представлена изысканная и дорогая мебель от бренда Giorgio Collection. Нам удалось оценить не только саму экспозицию и стильную атмосферу салона, но и сервис, открывающий дизайнерам и декораторам новые возможности.

Мебель, создаваемая вручную

Этот шоу-рум открыл сам владелец бренда Фабио Мазоло, дед которого основал компанию в 1956 году в регионе Брианца на севере Италии. Изначально в компанию были заложены принципы, которыми до сих пор руководствуются при изготовлении мебели: ручной труд и высокое качество. Это привело к тому, что бренд оказался в числе передовых марок сегмента luxury. Не только в Италии, но и во всём мире.

За свою более чем шестидесятилетнюю историю компания Giorgio Collection выпустила не меньше сотни различных коллекций мебели, светильников и предметов интерьера. Самые популярные изделия, за которые бренд стал известен в Европе и далеко за её пределами, выполнены в стиле ар-деко.

Особенности ар-деко в интерьере

Для мебели в стиле ар-деко используют белый каррарский мрамор, флорентийский хрусталь, экзотические деревья, гималайский оникс, дорогие ткани, натуральную кожу и многое другое. У бренда нет ни одной коллекции, похожей на другую. Каждую отличает искусное исполнение, чувственные пропорции и благородство форм. Новая коллекция Infinity тоже была создана из эксклюзивных материалов — красного африканского дерева, боливийского зелёного мрамора и муранского стекла. Интерьер с такими предметами удивляет необычной геометрией поверхностей, создающих 3D-эффекты.

Ар-деко должен не только удивлять, но и располагать к себе, чтобы у человека, пришедшего в салон, сразу возникло желание дотронуться до предметов, посидеть с комфортом. Здесь всё блестит и сияет, работает на контрастах, но в то же время выглядит по-домашнему уютным и приятным. Игре света помогают зеркальные поверхности, люстры и другие аксессуары. Чем больше отражений, тем ближе ар-деко к своему классическому воплощению.

Где в Москве можно увидеть новые коллекции в стиле ар-деко

Коллекция Infinity впервые была показана на миланской выставке Salone del Mobile, а теперь её могут увидеть и в Москве все те, кто не смог поехать в Италию. Тем же, кто посетил важнейшее дизайнерское мероприятие года, будет интересно ещё раз оценить качество исполнения и сбалансированные силуэты ар-деко в современной интерпретации. Аристократичность, роскошь, характерный минимализм с вниманием к деталям и акцент на строгой геометрии — вот что характеризует стиль.

В шоу-руме созданы две зоны — «День» и «Ночь», спальня и столовая. Попадая в каждую из них, вы ощущаете, что время за окном будто замирает и пускается в обратный ход. Маховик за секунды успевает проскочить столетие, остановившись в 20-х годах прошлого века. Чарующая атмосфера Голливуда тех годов, роскошь интерьеров и какое-то внутреннее спокойствие — мысли и образы калейдоскопом проносятся в подсознании, которое не верит, как можно было совершить такое путешествие во времени из центра современной Москвы. Тем не менее здесь предстаёт всё очарование современного ар-деко, с коврами и зеркалами, глянцем и мрамором, светильниками и декором из хрома светло-золотого оттенка.

Подробнее про коллекцию Giorgio Collection: ар-деко в стиле Гэтсби нового поколения.

Как за две недели обставить интерьер дорогой мебелью

Обычно может пройти несколько месяцев, чтобы заказанная в Европе мебель доехала до получателя. Из-за этого ремонт и декор помещения затягивается, а хочется увидеть дома всю эту красоту как можно быстрее. Бренд Giorgio Collection совершил небольшую революцию — сотрудники компании отгрузят заказ из Италии за 48 часов и доставят его меньше чем за две недели. Так быстро не работает никто в сегменте премиальной мебели.

Можно приехать в салон, оценить мебель, заказать её, а через 10—14 дней уже спать на собственной кровати от известного бренда или сидеть всей семьёй в аристократичной гостиной, сделанной на 100% в Италии. В ассортименте Giorgio Collection более 1 000 предметов интерьера, и любой из них может прибыть в Россию в кратчайшие сроки. Сервис-центр компании позаботится об этом. Специалисты помогут выбрать нужную мебель, предоставят все каталоги и 3D-модели, предложат варианты по отделке и комплектации.

Пространство от Giorgio Collection расположено в резиденции интерьерного холдинга Casa Ricca по адресу: улица Дениса Давыдова, д. 4 (5 минут ходьбы от Триумфальной арки).

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