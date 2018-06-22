Новая коллекция Dries Van Noten: архивы Вернера Пантона и буйство цвета

Дрис Ван Нотен, вступивший на новый виток развития своего бренда (недавно он перестал быть независимым дизайнером и продал часть акций компании Puig), показал мужскую коллекцию на следующий год. В ней он продолжил игру с цветом, начатую Рафом Симонсом и Вирджилом Абло, раскрасив виниловые плащи, архитектурные костюмы, пиджаки-рубашки и поясные сумки.

«Я хотел сделать свежую коллекцию про цвета, — рассказал дизайнер. — Поэтому я попросил разрешение на использование наследия Вернера Пантона. Почему именно его? Сидя в интерьерах этого архитектора, смотришь на мир совсем по-другому». Дрис сделал отсылку не только к цветам Пантона, но и к его экспериментам с психоделичными узорами, поп-артом и ПВХ с винилом — из этих материалов получились отличные комбинезоны, брюки и дождевики. Из всего, что показал Дрис Ван Нотен на парижском подиуме, мы больше всего ждем в петербургских бутиках «зигзагообразные» костюмы, непромокаемые толстовки, «нагрудные» портфели и рубашки с фотопринтом — кажется, этот элемент дизайна в следующем году вернется во всем его многообразии и появится в каждой коллекции — будь то масс-маркет или тяжелый люкс. Фото: vogue.com