Чем украсить стены, чтобы удивить гостей: 20 эффектных идей

Самый подходящий момент выйти за рамки! Семейные фото пусть останутся на полках, а любимые акварели отлично украсят и прикроватную тумбочку. Решитесь повесить на стены необычные предметы — и вы не прогадаете.

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1. Тарелки

Выбирайте снежно-белый фарфор или разномастные предметы из разных наборов — в любом случае получится настоящая художественная инсталляция! Подойдут даже части тарелок, но лучше всё же не отбивать их об стол, а аккуратно придать стеклорезом нужную форму. Вариант сохранения любимой посуды, которой вы уже не пользуетесь, на виду и на века.

2. Ложки и вилки

Превратите простые кухонные предметы в объекты искусства. Например на тёмном фоне красота каждой конкретной ложки и вилки, лаконичность формы и изящество линий будут особенно очевидны. Можно окунуть каждую ложку в краску и создать потрясающую композицию. А если не хотите терять функциональности — столовые приборы можно просто согнуть и использовать как настенные крючки.

3. Подносы

Подносы всегда были вещью не только полезной, но и декоративной. Наверняка у вас в хозяйстве есть блестящие и изящные небольшие металлические подносы, возможно, даже посеребрённые. Или доставшиеся от родителей, с роскошной жостовской росписью, яркими букетами цветов. Это готовое украшение для стен гостиной, кухни или столовой — попробуйте, получится очень эффектно.

4. Разделочные доски

Отличный вариант украшения кухни. Натуральное дерево, из которого делают разделочные доски, после долгих лет использования, конечно, меняется внешне, но менее прекрасным не становится. Подчеркните это, повесив доски на стену для модного винтажного эффекта в интерьере.

5. Носовые платки

Почти никто сейчас уже не пользуется тканевыми носовыми платками — на смену им пришли одноразовые бумажные салфетки. А когда-то их украшали монограммой владельца, узорами и кружевами. Если у вас ещё остались такие сувениры, поместите их в рамки и повесьте на стену — на память.

6. Металлические решётки

Гостиную с высокими потолками можно украсить целой калиткой, вывезенной с дачи. Или используйте только фрагменты забора — самые красивые, с коваными узорами. Решите, что делать с ржавчиной, из-за которой металл и пришёл в негодность. От неё можно попытаться избавиться или законсервировать её своеобразную красоту, покрыв поверхности лаком.

7. Потолочная лепнина

Нарушайте все правила и украшайте стены тем, что предназначено для потолка. Почему бы и нет? Декоративную лепнину и розетки под люстру сейчас делают из лёгких материалов, но вот необыкновенные роскошные узоры, как во дворцах, по-прежнему популярны. А если ещё и покрыть декор красками разных цветов — получится просто незабываемо.

8. Свечи

Безусловно, о пожарной безопасности этого приёма декора стоит позаботиться заранее. Например поместите чайные свечи в жаропрочные подсвечники, прикреплённые к стене. Или используйте электрические свечи — сейчас они почти неотличимы от настоящих и горят, пока не кончится батарейка. Настроение в комнате с таким украшением стен мгновенно становится романтическим.

9. Автомобильные номера

Может быть эти номера принадлежат машинам вашей семьи и о каждом сочетании цифр вы готовы рассказать историю. А может быть они достались вам случайно. В любом случае это отличное и яркое украшение для пустых стен. Повесьте его в детской — малыши обычно неравнодушны к машинам, да и расти в окружении цифр и букв тоже не будет лишним для развития.

10. Коряги

Коряги из болота, выброшенные на берег моря куски дерева — обработанные водой поверхности выглядят потрясающе. Если нашли необычную форму или текстуру, используйте для украшения стен. Бонус: пляжное настроение.

11. Клетки

Этот декор может просто имитировать формы птичьей клетки — в интерьерных магазинах найдутся варианты. А может и быть частью настоящей. Птичке внутри жить совсем не обязательно, а вот фото будет кстати. В любом случае этот приём создаёт приятный старомодный эффект в интерьере.

12. Цветная пряжа

Прикрепите на стену мотки ярких ниток и клубки шерсти — настоящее современное искусство. А какая уютная и мягкая текстура у такого декора! Если вы любите шить и вязать — обозначьте таким образом своё рабочее место.

13. Вёсла

Великолепный способ оформить, например, стену в спальне для любителей лодок и спортивной гребли. Из вёсел и изголовье кровати получится необыкновенное. Можете окрасить их в цвета любимой спортивной команды, покрыть лаком или оставить текстуру на виду.

14. Сувениры

Это могут быть сувениры из путешествий, открытки или дипломы, которые вы получили. Карты важных для вас мест или детские рисунки. Главное — стена сразу станет уникальной, яркой и важной лично для вас. Воспринимайте её как свою личную «доску вдохновения» — инструмент рождения новых идей и исполнения желаний.

15. Шляпы

Увы, шляпы сейчас не принято носить круглый год. Некоторым удаётся вписать головные уборы в свой повседневный стиль, но большинство прикрывает голову только на отдыхе, на солнцепёке и на вечеринках за городом. Что, если у вас в гардеробе избыток шикарных шляпок? Украсьте ими стену! Но не прибивайте гвоздём, а повесьте на крючок — таким образом, когда вас пригласят на скачки или королевскую свадьбу, наряд можно будет легко дополнить жемчужиной коллекции.

16. Галстуки

Перешли с офисной работы на творческую, без дресс-кода? Наши поздравления. Но галстуки, накопленные за годы встреч и переговоров, всё же не выбрасывайте, а украсьте ими стену. Яркие цветовые сочетания и забавные рисунки, характерные для этого аксессуара, прекрасно будут выглядеть на белом фоне, например над лестницей.

17. Головы животных

Раньше головами животных, добытых на сафари или охоте, украшали стены в особняках. Сейчас этот декор снова на пике популярности, но уже скорее как ироничное отражение старых традиций. Пожалейте живых оленей и носорогов, а на стену повесьте, чтобы отдать долг моде и живой природе, их копии из пластика или дерева. Есть даже плюшевые варианты.

18. Игрушечные машинки

Многие мальчики (и некоторые девочки) любят игрушечные машинки — из таких можно сделать для украшения стен потрясающее панно. Сын будет гордиться таким декором комнаты, даже когда вырастет и купит настоящую машину. Наклейте игрушки на доску, поместите под стекло или подвесьте — рассматривать их, вспоминая особо любимые модели, будет интересно и всей семье, и гостям.

19. Штурвал

Для духа приключений и поддержания морской тематики почему бы не повесить в гостиной штурвал? Его универсальная форма впишется в любую комнату. А необычный вид станет темой для разговоров и морских баек.

20. Платье

Необыкновенное платье сможет стать главным «героем» декора вашей спальни. Но убедитесь, что не планируете носить его в ближайшее время — всё же вне шкафа одежда запылится. В детской комнате очаровательным украшением стен будут крошечные платьица для малышек — пышные и яркие.

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