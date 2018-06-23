Цвет + орнаменты в интерьере, или Говорим «прощай» бежевому

Второй год подряд Институт цвета Pantone объявляет цветом года сочный, интенсивный оттенок. А значит, активные цвета прочно обосновались среди долгоиграющих интерьерных трендов. Вместе с Центром дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском» мы составили шпаргалку по использованию насыщенных оттенков и принтов для создания модной красочной обстановки.

Квартиры и дома, оформленные в активных, насыщенных оттенках, способны раскрыть характер и вкусы своих хозяев куда глубже, чем нейтральные бежевые или серые интерьеры.

Кроме того, цвет — ключ к настроению дома и всех, кто в нем живет. И если межсезонная хандра затянулась дольше положенного, новый цвет стен, пара красочных кресел Вестерн, кровать насыщенного оттенка с обивкой, как у кровати Хьюстон, или яркие светильники вроде подвеса Barn Industrial встряхнут и обстановку, и мироощущение.

Для начала расставьте приоритеты. Если вам хочется выделить меблировку, стены лучше оставить нейтральными — и наоборот. Помните, что матовая краска глубже глянцевой передаст цвет. Выбирайте приятные на ощупь обои — такие, как Sirpi Alvise.

Если идея наполнить цветом весь интерьер пугает, окрасьте яркой краской стены прихожей и коридоров: все равно здесь никто не задерживается надолго, поэтому цвет вряд ли «задавит» или быстро наскучит.

В работе над красочной обстановкой используйте принты, сложные или необычные паттерны и интересные многоцветные сочетания. Они помогут мягко внедрить цвет или поддержать уже существующую палитру.

Ограничьтесь аксессуарами. Украсьте стену чем-нибудь красочным и остроумным вроде часов Watch Me или расставьте разноцветные подсвечники.

Хороший пример дозированного использования цвета — установка межкомнатных дверей насыщенного оттенка, как у Effebiquattro Facile. С ними интерьер станет не только ярче, но и графичнее.

Кроме того, важно позаботиться об одном-двух помещениях, свободных от цвета. Оформите их в спокойной цветовой гамме, чтобы глазу было где отдохнуть.

В интерьерах вроде барокко, ар-деко или ампира от активных, насыщенных цветов и орнаментов лучше отказаться. А для современных стилей несколько ярких пятен и сочных акцентов никогда не будут лишними.

Для выбора удачных сочетаний оттенков есть масса проверенных инструментов, например, цветовые круги или готовые цветовые схемы.

Можно взять за основу для палитры интерьера сочетание цветов на приглянувшемся орнаменте обоев, ковра или абажуре светильника. Например, в красочном ковре «BOTTICELLI» гармонично подобраны сразу несколько ярких жизнерадостных оттенков, которые легко дублировать, подбирая им в тон другие предметы.

Дозировка цвета строго индивидуальна, однако любое буйство красок всегда нужно немного усмирять при помощи «спокойных» цветов — черного, белого и серого. Универсальным решением станет напольное покрытие в нейтральной цветовой гамме, как у инженерной доски «Лунный бархат».

Не забудьте включить в интерьер графичные паттерны ярких цветов, например, как в дизайне керамогранита ELEVEN Co KALEIDOSCOPE или плитки MALAGA. Монотонный, повторяющийся рисунок успокоит активные краски.