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От идеи до реализации: как дизайнеры рисуют скетчи
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От идеи до реализации: как дизайнеры рисуют скетчи 

Inmyroom 26 минут назад
Фото: Inmyroom
Многие западные дизайнеры не признают компьютерные технологии: для создания шедевра им нужны лишь бумага и карандаш.
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