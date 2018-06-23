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«Завидная коллекция!»: Алена Водонаева показала гардеробную комнату
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«Завидная коллекция!»: Алена Водонаева показала гардеробную комнату 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Алена Водонаева показала одно из самых главных для любой женщины мест — свою гардеробную. Поклонницы с белой завистью оценили комнату и похвалили женщину за соблюдение там порядка и чистоты.
Такой коллекции действительно можно только позавидовать, не у каждой представительницы прекрасного пола есть дома свой персональный отдельный гардероб. Алена ненавязчиво продемонстрировала все свои «трофеи», стоящие на полках, а женщины, печально вздыхая, принялись комментировать увиденное. Изобилие туфель и сумок заставило их глаза разбегаться, а ведь это только малая часть гардероба.
Все по полочкам, аккуратно, туфля к туфле, цвет к цвету, разве это не мечта перфекциониста? И даже разные носки на ногах телеведущей не удостоились такого внимания, хоть и бросались в глаза благодаря яркости цветов, что уж говорить о черном коте Эскобаре, от которого в восторге многотысячная аудитория. Теперь женская часть поклонников просит Водонаеву продемонстрировать свое богатство со всех ракурсов, им на самом деле интересно, как хранятся все её стильные наряды, платья для красной дорожки и аксессуары. «Идеально! Просто завидная коллекция!» «Везет же, а у нас нет комнаты под гардероб, все храним в общем шкафу» «Как в магазине одежды… даже шторочка есть» «Когда деньги есть, почему бы и нет, она этого заслужила!» «Очень крутое сочетание цветов, у вас хороший вкус!»
Если шкаф телезвезды произвел колоссальное впечатление, то недавний макияж, придавший ей болезненный вид, стал поводом для насмешек и нелицеприятных высказываний.
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