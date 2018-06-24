Экзотическая кожа и контрастные сочетания на показе Hermès

Вчера вечером на парижской неделе мужской моды прошел показ коллекции весна-лето 2019 Hermès. Среди образов коллекции — много сочетания контрастных ярких цветов (те же розовые костюмы, но брюки отдельно с изумрудной рубашкой, а пиджак — с серыми брюками), реинтерпретация классиечского узора дома Le Jardin de la Maharani и градиентные аксессуары. Также в коллекцию вошли вещи со вставкой из кожи водяной змеи. В коллекциях Hermès всегда есть предметы из экзотической кожи: в современном мире это вызывает определенные этические вопросы, и это в любом случае сложно оставить без внимания.

Всю коллекцию можно увидеть здесь.