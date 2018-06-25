Как превратить типовую трёшку в современную и удобную квартиру

Гостиная-кухня

В редакцию обратилась семейная пара с сыном-дошкольником с просьбой подготовить перепланировку типовой трёшки в петербургской новостройке. В квартире нет капитальных стен, что упрощает ситуацию. Владельцы хотят, чтобы у родителей и ребёнка было по собственной комнате, а также появилось объединённое пространство кухни-гостиной. Среди других пожеланий — наличие большого числа шкафов, спортивного уголка в комнате сына, гостевого спального места. При этом проект должен укладываться в скромный бюджет.

Гостиная-кухня и прихожая

Исходная планировка квартиры читателей благоприятствует объёмно-пространственной корректировке. Авторы дизайн-проекта предлагают демонтировать перегородку, разделяющую кухню и примыкающее к ней жилое помещение, а также неширокий простенок между ним и прихожей. Таким образом, появится просторное, хорошо инсолированное студийное пространство, в котором будут запроектированы входная группа, зона приготовления и приёма пищи, гостиная и даже рабочее место. Оставшиеся жилые комнаты используют для организации спальни родителей и детской (под неё отведут меньшее по метражу помещение, с которым соседствует лоджия).

Сантехнические зоны останутся на своих местах — в большей по площади получится оборудовать строительным способом душевую нишу и установить компактную сидячую ванну, в меньшей, находящейся в непосредственной близости от студийного пространства, разместят гостевой санузел. Рациональному использованию пространства станет способствовать мебель, которую выполнят столярным способом, на заказ.

Спальня родителей

Гостиная-кухня

Учитывая незначительный бюджет, который читатели планируют выделить на перепланировку и ремонт квартиры, авторы предлагают комплектовать корпусную мебель (она будет выполнена на заказ) плёночными фасадами с «деревянной» и гладкой фактурами.

Подобный выбор поможет сэкономить средства, причём без ущерба для качества обстановки и продолжительности срока её службы.

Гостиная-кухня

Зона гостиной-кухни, прихожая

Чтобы не дробить пространство, на пол во всех помещениях (кроме влажных зон) положат одинаковое, недорогое и устойчивое к износу покрытие — ламинат. Потолки сделают натяжными, из-за чего потери высоты не превысят 5 см. Общее освещение обеспечат точечные потолочные светильники, акцентное — подвесные, настенные, напольные и настольные лампы.

Главная идея дизайн-проекта — простота и лаконичность привлекаемых геометрических форм, гармоничное сочетание вертикальных и горизонтальных линий.

Прихожая

Спальня родителей

В приватном помещении по двум перпендикулярным стенам появится ёмкая система хранения, в которую войдут несколько секций под одежду и прикроватные ниши. По стене напротив кровати предусмотрят другую мебельную композицию, которая станет объединять навесные модули — зону ТВ, туалетный столик, верхние секции. Все элементы дополнят скрытой светодиодной подсветкой.

При составлении колористической композиции за основу возьмут несколько спокойных цветов: чёрный, белый и серый в сочетании с различными древесными тонами.

Спальня родителей

Детская комната

Помещению, адресованному сыну-дошкольнику, уделят максимум внимания, так как здесь предполагается организовать сразу четыре зоны — сна, хранения одежды и игрушек, рабочее место, спортивный уголок. Эти зоны распределят по периметру комнаты. Вдоль одной из длинных стен появятся кровать и шведская стенка, напротив них — многофункциональная рабочая группа.

Детская комната

Санузлы

Несмотря на незначительный метраж влажных зон, авторам проекта удастся грамотно распорядиться их объёмами. В обоих случаях всё сантехническое оборудование будет размещено по П-образной схеме, благодаря чему центр помещений останется свободным для прохода.

Санузел

Преимущества

Недостатки

Выполнены все пожелания читателей.

Кухне, совмещённой с пространством гостиной, понадобится мощная вытяжка.

Единство стиля и материалов оформления способствует зрительному увеличению пространства.

Стиральная машина установлена в кухне, что негигиенично.

Сохранены оба сантехнических помещения.

Обустройство душевой ниши строительным способом нуждается в тщательной гидроизоляции пола.

Достаточное количество мест хранения.

Уменьшена высота потолка.