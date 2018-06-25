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Бренд Tomas Maier закрывается
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Бренд Tomas Maier закрывается 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Компания Kering, которой принадлежал именной бренд Томаса Майера, прекращает сотрудничество с дизайнером. Об этом стало известно вскоре после того, как Майер покинул пост креативного директора Bottega Veneta — бренда, который также принадлежит Kering. В связи с этим бренд Tomas Maier закрывается, хотя дизайнер остается владельцем торговой марки. Выход круизной коллекции 2018 и мужской коллекции весна-лето 2019 был отменен: похоже, бренд больше не выпустит ни одной коллекции, по крайней мере в ближайшее время. До конца года закроются магазины Tomas Meier в Нью-Йорке и онлайн-магазин.
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