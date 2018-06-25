Как правильно выбрать ночник, чтобы не навредить здоровью

Ещё в древние времена люди опасались ночи, ведь в темноте невозможно было увидеть опасность, а значит и защититься от неё. Свет от огня ассоциировался у наших предков с безопасностью и уютом, успокаивающим взрослых и детей. Люди использовали факелы, свечи, керосиновые лампы и электрическое освещение — но суть ночника в доме осталась практически неизменной.

Современный человек уже не испытывает такого страха перед темнотой, но прикроватный светильник есть в большинстве домов, в детских комнатах и спальнях родителей. Поэтому вопрос подбора стильного и удобного ночника актуален всегда.

У прикроватного светильника есть разные задачи: в детской ребёнок спокойно засыпает под мягкий свет ночника, а взрослые могут почитать перед сном прямо в кровати. В любом случае при выборе такого осветительного прибора нужно обращать внимание на несколько критериев. В качестве примера рассмотрим одну из наиболее удачных моделей Flexiled от итальянской фирмы Contardi, которая недавно была представлена в салоне «Светильники» на Малой Ордынке, 39.

Безопасность

Так как ночники используют в детских, особое внимание нужно обратить на безопасность и надёжность конструкции. Светильник не должен нагреваться после долгой работы, а также переламываться при неосторожном использовании. В модели Flexiled используется металлическая оплётка, предотвращающая большинство повреждений, а LED-светильник не нагревается даже после 24 часов беспрерывной работы.

Форма светового пучка

Несмотря на то что смысл словосочетания «световой пучок» для многих непонятен, объяснить его значение довольно просто. Представьте, что ваш супруг или супруга уже спит, а вам захотелось почитать книгу или газету. В такой ситуации вам понадобится ночник с узким и ярким лучом света, падающим только на нужный вам предмет. Как и многие современные светильники, Flexiled благодаря светодиодным элементам радует точечной подсветкой, а гибкий стержень позволяет регулировать угол освещения.

Цена и сочетание с разными интерьерами

Часто при выборе ночника люди не заботятся о том, как он будет сочетаться с дизайном помещения. Поэтому ещё до покупки нужно подумать, как светильник будет смотреться именно в вашей спальне. Модель Flexiled производится как в обычной металлической оплётке, так и в кожаном исполнении в разных цветах — вы сможете подобрать оптимальный вариант.

Главным критерием выбора прикроватного светильника остаётся способность радовать владельца своей формой и содержанием каждый день. Поэтому чаще прислушивайтесь к советам специалистов и собственной интуиции — и вы никогда не будете жалеть о сделанном выборе.

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