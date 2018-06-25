Как организовать пространство в однушке с комнатой 20 метров: 8 функциональных идей

1. Сделайте гардеробную

В комнате площадью 20 метров вполне реально сделать гардеробную — выделить на это 2-3 квадратных метра и отделить перегородками. Эта система хранения вполне сможет заменить все шкафы и комоды в однушке, потому что площадь используется рационально, к тому же наполнение гардеробной вы тоже можете подобрать сами — в зависимости от количества и вида вещей вашей семьи.

Фото: Instagram designer__furniture

Фото: Instagram pavel_malchukov

2. Совместите гостиную и спальню с помощью зонирования

Не отказывайтесь от кровати в однушке, на 20 метрах вполне реально распределить пространство и выделить несколько зон: и спальню, и гостиную. Для условного разделения комнаты есть несколько способов.

1. Перегородки

Они могут быть сделаны из самых разных материалов: гипсокартон, деревянные рейки, стекло (матовое или прозрачное). Оригинально — если перегородка одновременно является и изголовьем кровати в зоне спальни.

Фото: Instagram malenkayakvartira

Если в комнате только одно окно и вы хотите, чтобы естественный свет проникал в обе зоны, сделайте несплошную перегородку или оформите в ней фальш окно.

Совет: спальную зону лучше оформлять в той части комнаты, которая ближе к окну. Естественный свет и свежий воздух гораздо важнее для здорового сна и приятного пробуждения.

2. Шторы

С помощью ткани можно отделить функциональные зоны. Преимущество этого способа в визуальной легкости и быстрой трансформации. Если нужно зрительно разделить комнату — закрывайте штору. Хочется больше пространства — откройте ее.

Фото: Instagram an_interio

3. Ширма

Это бюджетный и простой способ разделить комнату на две зоны. Ширмы могут быть из деревянных реек, с рисунком или однотонные. При необходимости их легко сложить и убрать в шкаф или сдвинуть в угол комнаты.

Фото: Instagram larryszpirglas

4. Открытые стеллажи

Легкий стеллаж с открытыми полками не создаст ощущения громоздкости и отлично подойдет для зонирования. К тому же, его легко использовать как дополнительное место хранения: книг, полезных мелочей (просто сложите их в красивые коробки — и они не создадут визуального шума в комнате).

Фото: Instagram remokit_mebel

5. Цвет

Разные оттенки в двух комнатах можно применять в отделке стен, пола, выборе мебели. Лучше не комбинировать контрастные противоположные цвета, а подобрать оттенки из одной палитры.

Фото: Instagram fineobjects

6. Подиум

Чаще всего на подиуме размещают кровать — таким образом, она визуально отделяется от всей комнаты. Постройте подиум на 10-20 см выше уровня пола.

Фото: Instagram inrium

7. Освещение

Наиболее простой способ — разделить комнату на несколько частей с помощью света. Для каждой зоны выберите свои световые сценарии: например, в спальне бра над кроватью или настольные лампы на тумбочке, а в гостиной — торшер у дивана. Но не забудьте продумать общее освещение, оно вам понадобится.

Фото: Instagram fomenko_t 3. Оставьте место для рабочего стола

Обязательно оставьте место для рабочего стола с ноутбуком. На 20-метрах он точно поместится, а функциональную нагрузку несет немалую. Во-первых, вам может пригодиться свое рабочее место дома — кто знает, может, вы решите уйти на фриланс. Во-вторых, письменный стол можно трансформировать в туалетный столик.

Фото: Instagram maritfolland

Где лучше поставить стол? Ближе к окну.

4. Используйте функциональную мебель

Ставить мебель «для красоты» в однушке — сомнительная идея. Даже с довольно большой 20-метровой комнатой. Пусть каждый предмет выполняет функциональную роль. Например, пуф будет с откидным механизмом и местом для хранения, а под кроватью — ящики для хранения.

Фото: Instagram hatry_quinara

Фото: Instagram massivtrelillestrom

5. Отдайте предпочтение трансформенным решениям

Лучше потратить чуть больше денег, но купить диван с раскладным механизмом или раздвижной стол. Возможно, вы захотите оставить гостей на ночь или к вам приедут родители. Обратите внимание на откидные столы — так рабочее место можно легко складывать и оно не будет занимать место. Самый популярный трансформер — кровать в шкафу, но если вы уже поставили полноценную кровать в ней нет необходимости.

Фото: Instagram ergoroom

Фото: Instagram ergoroom

6. Сделайте детскую зону

Если вы планируете пополнение, скорее всего, от какой-то зоны придется отказаться. Лучше все-таки сделать в комнате полноценную спальню с гардеробной и поставить детскую кроватку со всеми необходимыми принадлежностями (комод и перевальный столик, полки для детских вещей и гигиенических средств). Где же тогда организовать гостиную? В современных однушках она поместится и на кухне. Даже прихожую можно задействовать под эту цель.

Фото: Instagram ideas.4.interior

7. Задействуйте подоконник

Не стоит недооценивать это функциональное пространство. В 20-метровой комнате с помощью подоконника можно сэкономить место для рабочего стола, туалетного столика, а также обустроить там место для отдыха. В нашей подборке вы найдете еще несколько полезных идей.

Фото: Instagram persitskaya

8. Используйте системы хранения

Если в однушке живет семья из трех человек, одним шкафом точно не обойтись. Как разместить все вещи и при этом оставить место «пожить»? Сделайте системы хранения на заказ — например, оформите окно стеллажами и полками, оборудуйте вокруг дивана в гостиной зоне шкафы, вспомните, что такое антресоли — место для хранения над дверью.

Фото: Instagram alexandr_lisitsa_fh