На здании в центре Казани нарисовали 3D-окна с выглядывающими горожанами

3D-граффити, изображающее выглядывающих из окон горожан, появилось на одном из зданий по улице Галиаскара Камала в Казани.

Речь идёт о хозяйственном блоке между домом №4 по ул. Г. Камала и так называемым Домом Панфилова.

На фасаде здания появились нарисованные 10 окон, так что издали оно стало напоминать двухэтажный жилой дом. Над нарисованными окнами первого этажа изобразили полосатые навесы, а в окнах второго этажа изобразили развевающиеся занавески, комнатные растения. В некоторых окнах виден интерьер созданных художником комнат.

На подоконниках нарисовали сидящих и выглядывающих мужчин и женщин, которые по одежде напоминают казанцев начала XX века. А слева от здания на металлических воротах появилась надпись: «Просьба кареты у вратъ не оставлять!»

Напомним, в июне на улице Батурина в Казани появилась 3D-зебра, которая напоминала стоящие на дороге бетонные блоки, однако вскоре её закрасили.