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На здании в центре Казани нарисовали 3D-окна с выглядывающими горожанами
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На здании в центре Казани нарисовали 3D-окна с выглядывающими горожанами 

АиФ Казань 25 июня 2018
Фото: АиФ Казань
3D-граффити, изображающее выглядывающих из окон горожан, появилось на одном из зданий по улице Галиаскара Камала в Казани.
Речь идёт о хозяйственном блоке между домом №4 по ул. Г. Камала и так называемым Домом Панфилова.
На фасаде здания появились нарисованные 10 окон, так что издали оно стало напоминать двухэтажный жилой дом. Над нарисованными окнами первого этажа изобразили полосатые навесы, а в окнах второго этажа изобразили развевающиеся занавески, комнатные растения. В некоторых окнах виден интерьер созданных художником комнат.
На подоконниках нарисовали сидящих и выглядывающих мужчин и женщин, которые по одежде напоминают казанцев начала XX века. А слева от здания на металлических воротах появилась надпись: «Просьба кареты у вратъ не оставлять!»
Напомним, в июне на улице Батурина в Казани появилась 3D-зебра, которая напоминала стоящие на дороге бетонные блоки, однако вскоре её закрасили.
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