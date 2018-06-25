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Вода из крана: чем она вредна для кожи
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Вода из крана: чем она вредна для кожи 

Умная 25 июня 2018
Фото: Умная
В России, как и в большинстве стран мира, для очистки водопроводной воды используется хлор. Соединяясь с водородом и кислородом, этот ядовитый элемент образует слабые растворы хлорноватистой и соляной кислот. Обе уничтожают большинство содержащихся в воде болезнетворных микробов, вирусов, споров грибов и яиц гельминтов.
Внедрение хлорирования воды стало в свое время настоящим прорывом, позволившим резко сократить количество пандемий и обеспечить население чистой водой. Но не стоит забывать, что хлор — яд. В высокой концентрации он представляет угрозу для всех биологических видов.

Чем опасна хлорированная вода

Ежегодно на обеззараживание воды в мире расходуется порядка 2 миллионов тонн хлора. По гигиеническим стандартам концентрация этого элемента в воде не должна превышать 0,5 мг/литр. Но даже при соблюдении всех норм текущая из водопроводных кранов жидкость содержит в высшей степени токсичные соединения: хлороформ, дихлорбромметан, 2-хлорфенол, хлоргиередин и др.
Все они постепенно накапливаются в организме и в той или иной степени наносят ему вред. Хлороформ канцерогенен, провоцирует образование раковых опухолей. Диоксиды хлора обладают мутагенными и иммунотоксичными свойствами, то есть попросту убивают иммунитет человека, вызывают анемию, болезни внутренних органов и необратимые изменения в составе клеток.
Еще в 80-х годах XX века эпидемиологи США сравнили карту хлорирования воды с очагами распространения онкозаболеваний и обнаружили между ними самую тесную взаимосвязь. Чем больше в воде соединений хлора, тем выше шансы заболеть раком. Разумеется, все это не означает, что водопроводная вода представляет собой сплошной «коктейль» из высокотоксичных соединений и потому смертельно опасна. Вредные примеси присутствуют в ней в растворенном виде и очень низких концентрациях.
И все же она пересушивает кожу, приводит к ломкости и выпадению волос, раздражает слизистую глаз. Хлористые соединения легко проникают в организм через поры эпидермиса, поэтому воздействуют даже на глубокие его слои и внутренние органы. Любому, кто хоть раз бывал в бассейне, знакомо ощущение стянутости кожи, от которого не так легко избавиться. Оно как раз и вызвано хлором и его вредным воздействием.
Тому, кто не хочет раньше времени увидеть на своем лице морщины и другие возрастные изменения, а также столкнуться с конъюнктивитом, стоит реже умываться водопроводной водой. Сейчас существует масса гипоаллергенных косметических средств, которые справятся с задачей очищения лица гораздо безопаснее и эффективнее.

Выход есть!

В 2014 году в университете города Нагоя (Япония) был изобретен новый способ очистки водопроводной воды. Под руководством профессора Хироси Амано ученые разработали методику обеззараживания воды с помощью ультрафиолетового излучения и светодиодов. Но пока новая технология не внедрена в жизнь, стоит пользоваться качественными фильтрами. Они не только удалят значительную часть загрязнений, но и устранят главную опасность — ядовитый и канцерогенный хлор.
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