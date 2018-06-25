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Кайли Дженнер сняла видео про свою коллекцию сумок стоимостью в миллионы долларов
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Кайли Дженнер сняла видео про свою коллекцию сумок стоимостью в миллионы долларов 

Карельские вести 12 минут назад
Фото: Карельские вести
Кайли Дженнер Материнство ничуть не мешает 20-летней Кайли Дженнер оставаться активной в соцсетях и продолжать демонстрировать подписчикам свои модные сокровища. Заинтриговав поклонников фотографиями коллекции сумок, которые Кайли опубликовала пару месяцев назад, теперь королева мейкапа сняла видео для Snapchat. Подписчики смогли оценить масштаб ее гардеробной.
Кайли Дженнер Огромная зеркальная комната с несколькими рядами полок, спроектированная известным дизайнером интерьеров Мартином Лоуренсом Баллардом, является воплощенной мечтой каждой модницы. Но и она уже с трудом вмещает коллекцию Кайли, в которой есть сумки от самых люксовых брендов, включая Chanel, Dior и Hermes. Подписчики насчитали как минимум четыре золотые сумки от Louis Vuitton, а также полную подборку красных сумок от Supreme самых разных размеров.
Самой дорогой в коллекции, похоже, является серо-белая сумка от Birkin из крокодиловой кожи, которая продается за 115 тысяч долларов.
Это не первый раз, когда Кайли приглашает подписчиков заглянуть внутрь своей гардеробной. В октябре прошлого года Дженнер похвасталась перед поклонниками коллекцией обуви.
Еще ранее Кайли показала коллекцию париков. Дженнер была огромной поклонницей разноцветных волос: в ее арсенале были парики самых разных оттенков — от платинового блонда и желтого, в котором она появилась на фестивале Coachella в 2017-м, до вишнево-красного и голубого.
И хотя Кайли признавалась, что разноцветные волосы принесли ей много подписчиков, в последнее время она, похоже, отдает предпочтение более натуральному луку. В новом видео из гардеробной Кайли запечатлена со своими натуральными волосами. Звезда выглядит очень по-домашнему с небрежной укладкой и в свободной черной футболке. Обувь Кайли в этот раз решила не демонстрировать: по гардеробной она расхаживает босиком.
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