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«Скандинавская кухня» Аурель Бронте
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«Скандинавская кухня» Аурель Бронте 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Мода на скандинавскую кухню привела, наконец, к тому, что в России стало появляться все больше и больше книг, ей посвященных. Очередное симпатичное издание — «Скандинавская кухня» британки Бронте Аурель, гастрописателя, популяризатора нордической кухни и совладелицы проекта ScandiKitchen, — это и кафе, и онлайн-магазин скандинавских продуктов, и собрание соответствующих рецептов. Ее книга — это краткое, но емкое содержание круглогодичного оборота скандинавского стола, рецепты будничные и праздничные, летние, зимние и всесезонные. Мы публикуем три из них: северный рыбный суп, тарт со свеклой, фенхелем и укропом и узелки с ванилью и кардамоном. С комментариями автора.
Северный рыбный суп  «В Скандинавии все любят рыбу, особенно в супах, и у этого блюда множество вариантов — семейные рецепты и региональные разновидности. Это душевное простое блюдо, которое можно приспособить под любые дары моря. Добавьте зелень по своему вкусу — если любите свежий вкус, лучше всего подойдут укроп и шнитт-лук». Северный рыбный суп  Рецепт взят из книги «Скандинавская кухня. Простая и уютная еда на любой случай» Бронте Ауреля.
«В Скандинавии все любят рыбу, особенно в супах, и у этого блюда множество вариантов — семейные рецепты и региональные разновидности. Это душевное простое блюдо, которое можно приспособить под любые дары моря. Добавьте зелень по своему вкусу — если любите свежий вкус, лучше всего подойдут укроп и шнитт-лук».
Тарт со свеклой, фенхелем и укропом
«Обожаю яркую пурпурную свеклу в сочетании со свежим укропом — она украшает собой обеденный стол. Этот тарт хорош в теплом и холодном виде, и он легче, чем традиционный киш, потому что в начинке меньше жирных молочных ингредиентов». Тарт со свеклой, фенхелем и укропом
Рецепт взят из книги «Скандинавская кухня. Простая и уютная еда на любой случай» Бронте Ауреля.
«Обожаю яркую пурпурную свеклу в сочетании со свежим укропом — она украшает собой обеденный стол. Этот тарт хорош в теплом и холодном виде, и он легче, чем традиционный киш, потому что в начинке меньше жирных молочных ингредиентов».
Узелки с ванилью и кардамоном
«Похоже на шведские булочки с корицей, только без корицы». Узелки с ванилью и кардамоном
Рецепт взят из книги «Скандинавская кухня. Простая и уютная еда на любой случай» Бронте Ауреля.
«Похоже на шведские булочки с корицей, только без корицы».
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