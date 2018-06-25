«Скандинавская кухня» Аурель Бронте

Мода на скандинавскую кухню привела, наконец, к тому, что в России стало появляться все больше и больше книг, ей посвященных. Очередное симпатичное издание — «Скандинавская кухня» британки Бронте Аурель, гастрописателя, популяризатора нордической кухни и совладелицы проекта ScandiKitchen, — это и кафе, и онлайн-магазин скандинавских продуктов, и собрание соответствующих рецептов. Ее книга — это краткое, но емкое содержание круглогодичного оборота скандинавского стола, рецепты будничные и праздничные, летние, зимние и всесезонные. Мы публикуем три из них: северный рыбный суп, тарт со свеклой, фенхелем и укропом и узелки с ванилью и кардамоном. С комментариями автора.

Северный рыбный суп «В Скандинавии все любят рыбу, особенно в супах, и у этого блюда множество вариантов — семейные рецепты и региональные разновидности. Это душевное простое блюдо, которое можно приспособить под любые дары моря. Добавьте зелень по своему вкусу — если любите свежий вкус, лучше всего подойдут укроп и шнитт-лук». Северный рыбный суп Рецепт взят из книги «Скандинавская кухня. Простая и уютная еда на любой случай» Бронте Ауреля.

«В Скандинавии все любят рыбу, особенно в супах, и у этого блюда множество вариантов — семейные рецепты и региональные разновидности. Это душевное простое блюдо, которое можно приспособить под любые дары моря. Добавьте зелень по своему вкусу — если любите свежий вкус, лучше всего подойдут укроп и шнитт-лук».

Тарт со свеклой, фенхелем и укропом

«Обожаю яркую пурпурную свеклу в сочетании со свежим укропом — она украшает собой обеденный стол. Этот тарт хорош в теплом и холодном виде, и он легче, чем традиционный киш, потому что в начинке меньше жирных молочных ингредиентов». Тарт со свеклой, фенхелем и укропом

Рецепт взят из книги «Скандинавская кухня. Простая и уютная еда на любой случай» Бронте Ауреля.

«Обожаю яркую пурпурную свеклу в сочетании со свежим укропом — она украшает собой обеденный стол. Этот тарт хорош в теплом и холодном виде, и он легче, чем традиционный киш, потому что в начинке меньше жирных молочных ингредиентов».

Узелки с ванилью и кардамоном

«Похоже на шведские булочки с корицей, только без корицы». Узелки с ванилью и кардамоном

Рецепт взят из книги «Скандинавская кухня. Простая и уютная еда на любой случай» Бронте Ауреля.

«Похоже на шведские булочки с корицей, только без корицы».