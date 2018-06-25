9 крутых идей для современного санузла

Посещение туалета — это полезное и нужное времяпрепровождение. А чтобы сделать его ещё и максимально современным, можно применять самые последние разработки, которые пока кажутся ненужными и необычными, но со временем способны будут активно интегрироваться в нашу жизнь.

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Минималистические туалеты

Идеальным решением для маленькой ванной комнаты станут такие же маленькие унитазы. Производители могут сейчас изготовить любые вариации смывного бачка и туалета: хоть круглые, хоть квадратные, хоть навесные конструкции, хоть дорогие мраморные. Место размещения может быть также выбрано в соответствии с вашими желаниями. Даже искусственная стенка может стать опорной конструкцией.

Дизайнерские клавиши смыва

Благодаря множеству цветовых и архитектурных решений сейчас можно выбрать любые клавиши для индивидуального интерьера. Коллекции включают помимо стандартных панелей ещё и поворотные ручки для смывов, а при желании можно настроить управление смывом через смартфон, чтобы быть современным настолько, насколько это возможно.

Датчик движения

Большое распространение сейчас находят так называемые бесконтактные унитазы, которые работают автоматически. Встраивая в систему лучевые датчики движения или используя технологию проецирования электромагнитного поля, можно любой туалет превратить в максимально удобное место, где смыв будет активизироваться в тот момент, как только сенсор поймёт, что человек закончил здесь все свои дела.

Освещение

Как нельзя лучше можно подчеркнуть особенности элементов ванной комнаты особым освещением. Отказ от стандартной лампы, применение светодиодов, зеркал и светоизлучающих поверхностей способно создать необычную атмосферу, разительно отличающуюся от тех санузлов, которые вы привыкли видеть.

Сенсорная панель

Датчиками расстояния и сенсорными модулями уже никого не удивить — они стоят во многих дорогих ресторанах или общественных комплексах. Но в сегменте жилищного обустройства такие инновации до последнего времени приживались небыстро. Однако появившаяся у компании «TECE» разработка дарит возможность магическим образом, не прикасаясь к внешней поверхности, активизировать систему смыва. Достаточно просто поднести руку к сенсорной панели.

— Сейчас в тренде лаконичный дизайн, чистота и высокая эргономика помещения. В связи с возрастающей ролью ванной комнаты как полноценного места для отдыха, актуальное решение из технических и дизайнерских предложений — инсталляция для подвесной сантехники. Подвесной унитаз становится залогом лаконичного дизайна, а также открывает расширенные возможности планировки.

www.tece.ru Совмещение несовместимого

На совсем маленьких пространствах два элемента уже не поместятся, поэтому дизайнеры предложили конструкцию совмещённого унитаза и раковины. Меньше граней, меньше труб и меньше занимаемого места — значит, больше свободы! К тому же такой вариант выглядит действительно необычно и даже оригинально.

Интеллектуальная подсветка клавиш

Идя в сплошной темноте в сторону туалета, вы рискуете завернуть не туда. Но специальные датчики распознают приближение человека и включат соответствующую иллюминацию. Помимо этого, система может быть оборудована устройством, способным начинать процесс фильтрации воздуха при изменении расстояния между какими-либо предметами.

Гигиенический смыв

Помните освежители, которые вешали под ободок унитаза? Они больше не нужны, потому что в крышку бачка сейчас встраивают специальный контейнер для гигиенических таблеток, которые работают более долгое время и обеспечивают чистоту после каждого смыва. И ничего не портит белый внешний облик.

Изменения по высоте

Модули уже упомянутой компании «TECE» способны корректировать высоту унитаза, чтобы все члены семьи — от самых юных до самых высоких — могли беспрепятственно воспользоваться им. Регулировка в диапазоне 8 сантиметров осуществляется легко, с ней справится даже ребёнок, а панель из сверхпрочного стекла может плавно двигаться вместе с унитазом.

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