13 этнических аксессуаров для солнечного интерьера

1. Ковёр от The Rug CompanyБританская марка The Rug Company известна нестандартным подходом к дизайну. Так, этот ковёр украшен принтом, явно взятым из искусства Перу и Чили.2. Зеркало РanacheМодная француженка Констанс Гиссе (Constance Guisset) придумала для марки Petite Friture серию зеркал, по форме напоминающих хорошенькую головку представительницы индейского племени. Дизайнер даже снабдила свою «туземку» подходящими серёжками с кистями.3. Кресло La Vereda Fashion-бренд Marni завоёвывает рынок интерьерного дизайна. Новая капсульная коллекция марки вдохновлена латиноамериканским искусством. В частности, это кресло-качалка outdoor — точь-в-точь как у кубинских дедушек. Не хватает только сигары для антуража!

4. Вышивка на льне La SmalaНовая коллекция французского текстильного бренда Pierre Frey включает ткани с этническими мотивами. Например, лён La Smala с оригинальной вышивкой, изображающей индейцев в национальных нарядах.

5. Пальма от Pols PottenГолландская марка Pols Potten специализируется на аксессуарах для интерьера. Коллекция бренда включает, в частности, вот такие декоративные цветы (есть и в другой гамме). Поверхность этой минипальмы покрыты фетром.6. Зеркало OperaЗеркала Opera, новинки французской марки Élitis, заключены в рамы, декорированные льняной тканью с вышивкой. Мотивы — от индейских культур.7. Декоративная подушка Kissen qeztal, коллекция Nido, AmesУ марки Ames множество аксессуаров на этническую тему. Наш фаворит — декоративная подушка Kissen qeztal из коллекции Nido.8. Кресло NicoletteИтальянцы Ethimo знают всё о мебели outdoor. Кресло Nicolette — одна из самых летних моделей в арсенале марки, в основном за счёт яркой расцветки, навеянной заокеанским колоритом.9. Ткань от MarimekkoТакими покрывалами индейцы декорируют свой дом. Мотив подхватила шведская марка Marimekko!10. «Кактус» от MarniЕщё одна вещь от Marni — декоративный объект, в форме которого узнаётся кактус. Сплетён из разноцветной проволоки.11. Настольная ваза PlantБуйство джунглей и экзотическая флора вдохновили дизайнеров марки MHLIVING на создание настольной вазы Plant.

12. Диффузор MascotteИонна Вотрин (Ionna Vautrin) придумала для бренда Bosa изящную курильницу Mascotte. Кого она вам напоминает? Конечно, попугаев с их ярким, цепляющим глаз оперением.

13. Табуреты SuperheroesПуфы Superheroes от Cappellini — удивительная вещь. Дизайн придуман итальянцами Glimpt Studio по время кругосветного путешествия. В качестве материала они использовали синтетические нити и… высушенные водоросли.