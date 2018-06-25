7 стильных флорариумов для твоей гостиной

Из всех способов озеленения интерьера флорариум — один из самых эффектных. Живой мир в миниатюре, встроенный в стену, выглядит сложно и необычно, хотя очень прост в уходе. Вместе с производителем настенных садов FLANDRISS я подобрала несколько стильных флорариумов для твоего интерьера.

Что такое флорариум

Флорариум — композиция из живых растений, заключенных в прозрачную полусферу. Это самостоятельная экосистема, она практически не требует ухода. Чтобы полить растение, нужно лишь поднять стеклянный купол. Во флорариуме создан благоприятный для влаголюбивых растений климат. Кроме того, в такой конструкции растение безопасно для людей с аллергией. В вечернее время флорариум с подсветкой станет оригинальным светильником. На сайте FLANDRISS ты можешь заказать флорариум по индивидуальным параметрам: подобрать размер, форму, цвет и дизайн рамы, зеркало и подсветку. Я покажу варианты, которые привлекли мое внимание.

1. ELEGANT WHITE

Материалы: ABS пластик, акриловое стекло, зеркало. Описание: Идеальная форма купола и зеркало в чаше создают ощущение парящей у стены сферы. Лаконичный и утонченный флорариум универсален для помещения в любом стиле. Он не будет выбиваться из общего интерьера, но точно обратит на себя внимание. Минимум деталей не отвлекает от главного — подвесного живого сада в твоей квартире. Заказать флорариум

2. МАРУСЯ

Материалы: металл, акриловое стекло, зеркало, дерево. Описание: Модель в бело-зеленой деревянной раме с искусной резьбой подойдет для классического интерьера. Это скорее неоклассика — сочетание безупречной изысканности с современным дизайном. Благодаря светодиодному светильнику над зеркалом, этот флорариум можно использовать как бра. Заказать флорариум

3. ЧЕРНЫЙ ШИК Материалы: металл, акриловое стекло, дерево, виниловая пленка. Описание: На глубоком черном цвете стеклянная сфера похожа на каплю воды. Не бойся, что цветы потеряются на этом фоне. С подсветкой в вечернем полумраке они будут выглядеть интригующе и роскошно. Заказать флорариум

4. IGNIS LIBERANDUM

Материалы: дерево, ABS пластик, акриловое стекло. Описание: С латыни название этого флорариума переводится как «спасенный из огня», о чем красноречиво свидетельствует основание из обожжённого дерева. Очень уютный дизайн — то, что нужно для гостиной. Живые цветы гармонично сочетаются с натуральным деревом. Заказать флорариум

5. ПИКСЕЛЬ

Материалы: металл, акриловое стекло, зеркало, дерево. Описание: Еще один вариант для любителей шика. Темный багет по фактуре напоминает благородную тесненую кожу. Стеклянный фон делает раму еще контрастней. С подсветкой зеркальный флорариум будет сиять как дорогое украшение в стильной упаковке. Заказать флорариум

6. МОХ 3D Материалы: металл, акриловое стекло, виниловая пленка, пластик, стабилизированный мох. Описание: В ярком природном флорариуме с оригинальным объемным дизайном цветы выглядят как нельзя кстати. Такая композиция может стать акцентом в скандинавском интерьере, в основе которого натуральные материалы и фактуры. Подойдет и для квартиры, и для дачного дома. Заказать флорариум

7. БАБОЧКИ

Материалы: металл, акриловое стекло, полистрол, зеркало. Описание: Флорариум с легким романтичным дизайном. Он не очень требователен к обстановке и без труда впишется в комнату с любым стилем. И не только в гостиную: такой аксессуар вполне может украсить кухню или прихожую. Заказать флорариум