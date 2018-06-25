Лаконичная роскошь: современная техника для комфортной ванной комнаты

На Неделе дизайна в Милане, проходившей в городе во время международной выставки Salone del Mobile-2018, компания Grohe представила ATRIO — новую коллекцию техники для ванной комнаты и даже больше — новый дизайнерский концепт.

В миланском шоу-руме Grohe на Via Crocefisso, 19 можно было оценить всё совершенство лаконичных форм ATRIO. В шоу-руме сконструировали чёрный куб, в котором проходила интерактивная презентация коллекции ATRIO. Посетитель, попав внутрь куба, получал возможность понять и, главным образом, почувствовать достоинства новой коллекции. Видеоизображение в сочетании с музыкой и водной инсталляцией помогали погрузиться в мир прекрасного. Именно так гости воспринимали новую коллекцию, которую лучше всего могут охарактеризовать два слова: элегантность и точность. «С запуском ATRIO компания Grohe открывает новую эру дизайна, — говорит Майкл Сиэм, вице-президент по дизайну в компании. — В Atrio нашёл воплощение точно выверенный баланс пропорций и деталей. Мы создали символ точности и стиля, икону дизайна, и я горжусь работой нашей команды».

Дизайн — это корпоративная ценность и часть ДНК компании Grohe, поэтому технологическое совершенство выражается в новой коллекции в совершенных формах. С точки зрения философии дизайна, это та самая «новая роскошь», которая отказывается от избыточности и делает ставку на выразительность простых форм. Вот в этом, в понимании дизайнеров, и состоит истинная элегантность. В фокусе — круг, идеальная геометрическая форма, ещё с античных времён символизирующая женственность и совершенство. Этот символический ряд считывается подсознанием, а сознание воспринимает эти формы как очень комфортные. У ATRIO есть шарм вещи вне времени и вне моды, и она имеет шанс стать на самом деле timeless.

К слову, коллекция ATRIO выиграла весной этого года престижный международный конкурс Red Dot Design Awards, который проходит в Дюссельдорфе. Победа в престижном конкурсе — это только начало: теперь коллекция ATRIO будет показана в музее дизайна Red Dot в Эссене, крупнейшем музее современного дизайна.

О компании GROHE

Компания является ведущим мировым поставщиком сантехнического оборудования и имеет в общей сложности более 6000 сотрудников, 2400 из которых находятся в Германии. Grohe является частью корпорации LIXIL Group (с 2014 года). Компания продвигает такие ценности, как технологичность, устойчивое развитие, качество Made in Germany. Только за последние десять лет компания получила более 300 наград в области дизайна и инноваций.

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